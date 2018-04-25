Slow Food Salamis, 28 Nisan’da Dünya Çorba Günü Etkinliğine Destek Verecek!

MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ’NİN İKİNCİ GÜNÜNDE ÇORBA DAĞITILACAK

Açlıktan ölen insanlar varken gıda israfına tepki vererek bir şeyleri değiştirme” düşüncesiyle Slow Food Gençlik Örgütü tarafından 28 Nisan’da düzenlenecek Dünya Çorba Günü etkinliğine, Kuzey Kıbrıs’ın ilk slow food birliği “Slow Food Salamis” de destek vereceğini açıkladı.

Slow Food Salamis adına Umut Kurşun, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Çorba Günü’nün, dünyada 1.3 milyar ton gıda eve girme şansı bulamadan çöp olurken, her 10 saniyede bir çocuğun açlıktan ölmesine tepki verme ve bir şeyleri değiştirme vaktinin geldiğini düşünen gençlerce tüm dünyada çöpe giden gıdalara ve açlığa tepki olarak düzenlendiğini anlattı.



Dünyayla birlikte bu yıl da Dünya Çorba Günü (World Disco Soup Day) etkinliğine destek vereceklerini duyuran Kurşun, “Amacımız dünyadaki açlığa neden olan gıda israfına dikkat çekmek için atık olarak görülen ve çöpe giden ancak hâlâ kullanılabilir durumda olan tahıl, baklagil veya sebzeleri kullanarak hazırlayacağımız çorbayı ayrımsız ve dolaysız herkesle paylaşmak ve bunun birleştirici gücü ile dayanışmak olacak” ifadelerini kullandı.Kurşun, bu amaçla cumartesi günü Mormenekşe Enginar Festivali’nde Mormenekşe Kadınlar Derneği’nin katkısıyla yer alacaklarını kaydederek, bu etkinlikleriyle Slow Food’un dünya sahnesindeki etkinlik haritasında da yer aldıklarını belirtti.Umut Kurşun, herkesin kendi çorba kasesi ve kaşığıyla gelmesini de istedi ve böylece israf olmayacağına dikkat çekti.