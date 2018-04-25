Slow Food Salamis, 28 Nisan’da Dünya Çorba Günü Etkinliğine Destek Verecek!

MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ’NİN İKİNCİ GÜNÜNDE ÇORBA DAĞITILACAK
Açlıktan ölen insanlar varken gıda israfına tepki vererek bir şeyleri değiştirme” düşüncesiyle Slow Food Gençlik Örgütü tarafından 28 Nisan’da düzenlenecek Dünya Çorba Günü etkinliğine, Kuzey Kıbrıs’ın ilk slow food birliği “Slow Food Salamis” de destek vereceğini açıkladı.
Slow Food Salamis adına Umut Kurşun, yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Çorba Günü’nün, dünyada 1.3 milyar ton gıda eve girme şansı bulamadan çöp olurken, her 10 saniyede bir çocuğun açlıktan ölmesine tepki verme ve bir şeyleri değiştirme vaktinin geldiğini düşünen gençlerce tüm dünyada çöpe giden gıdalara ve açlığa tepki olarak düzenlendiğini anlattı.
Kurşun, bu amaçla cumartesi günü Mormenekşe Enginar Festivali’nde Mormenekşe Kadınlar Derneği’nin katkısıyla yer alacaklarını kaydederek, bu etkinlikleriyle Slow Food’un dünya sahnesindeki etkinlik haritasında da yer aldıklarını belirtti.
Umut Kurşun, herkesin kendi çorba kasesi ve kaşığıyla gelmesini de istedi ve böylece israf olmayacağına dikkat çekti.