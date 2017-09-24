Sloganı Temiz Çevre Kendi Gönyeli Lağımkent





Son zamanlarda Gönyeli Belediyesi kanalizasyonlarından lağım atıkları yollara dökülmeye başladı. Hemen hemen her bölgede görülen taşmalardan vatandaş şikayetçi.

Kıbrıs Manşet’e ulaşan Gönyeli Yenikent sakinleri Gönyeli Belediyesi’nin vidanjörlerle çektiği lağım atıklarını ve mezbaha atıklarını rögarları açarak rögarlardan kanalizasyona verdiğini iddia etti.





Gönyeli Belediyesi’nin bu davranışının halkın sağlığını hiçe saymak olduğunu belirten vatandaşlar büyük bir sağlık sorunun eşiğindeyiz ve Gönyeli Belediyesi bu hatasını bir an önce telafi edip halkına düzgün hizmet vermelidir dediler.