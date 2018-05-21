Sigortacılık Haftası çerçevesinde bisiklet turu düzenleniyor

Sigortacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Bisiklet Turu organize ediliyor.
Sigortacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Bisiklet Turu organize ediliyor.
Sigortacılık Haftası kutlamaları çerçevesinde KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ile Kuzey Kıbrıs Bisiklet Federasyonu işbirliğinde Bisiklet Turu organize ediliyor.