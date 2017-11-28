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28 Kasım 2017 Salı 13:27

SİBER, TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

SİBER: “BÜTÜN AMAÇ GÜZEL İŞLERE İMZA ATMAK”

SİBER, TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Türkiye Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul etti.
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Mavi Salon’da gerçekleşen kabulde heyet adına konuşan Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil, dernekleri hakkında bilgi vererek, KKTC’de bulunmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.
Meclis Başkanı Sibel Siber ise, karşılıklı ziyaretlerin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, yerinde görmenin ve incelemenin daha iyi tanımaya yol açacağını söyledi.
Siber, emekliliğin, anıların ve tecrübelerin birikimi anlamı taşıdığını ifade ederek, bu birikimlerin dernek çatısı altında yeni nesillere aktarıldığını söyledi.
Sibel Siber, “Bütün amaç geçmişin tecrübeleri ve birikimlerinden yararlanarak, günümüz gençlerinin dinamizminden de destek alarak güzel işlere imza atmak” dedi.
“O GÜNLERDE GETTOLARDA YAŞAYAN BİR KIBRIS TÜRKÜ VARDI. BUGÜN GELDİĞİMİZ NOKTA ÇOK DAHA İYİ”
Merkeze insanın konulması ve yaşam kalitesinin yüksek tutulması felsefesiyle çalışılması halinde motivasyonun güçlü olacağına dikkat çeken Meclis Başkanı Siber, şöyle devam etti:
“Bu motivasyonu içimizde taşıdığımız sürece çok güzel işler başaracağımıza inanıyorum. Tabii ki süreçler içerisinde hatalar ve aksaklıklar olabilir. Ama ülke, yurt, insan sevgisi ve aidiyet bağı ile tarihin bizlere bıraktığı miras harmanlandığında güzel işler için önümüzde hiçbir engel kalmaz. Bu bir süreçtir. Sizler 1965 yılında Kıbrıs’ta oldunuz. O günlerde gettolarda yaşayan bir Kıbrıs Türkü vardı. Bugün geldiğimiz nokta çok daha iyi.” 
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