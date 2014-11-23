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Siber: “Toplumun Her Kesimine Ulaşacak Ve Sivil Toplum Örgütleriyle Birlikte Hareket Edecek Bir Cumhurbaşkanı Olacağım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG)’in Cumhurbaşkanı adayı olacak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, toplumun her kesimine ulaşacak ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edecek bir cumhurbaşkanı olacağını kaydetti.

Siber: “Toplumun Her Kesimine Ulaşacak Ve Sivil Toplum Örgütleriyle Birlikte Hareket Edecek Bir Cumhurbaşkanı Olacağım”

Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG)’in Cumhurbaşkanı adayı olacak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, toplumun her kesimine ulaşacak ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edecek bir cumhurbaşkanı olacağını kaydetti.

23 Kasım 2014 Pazar 15:32
Siber: “Toplumun Her Kesimine Ulaşacak Ve Sivil Toplum Örgütleriyle Birlikte Hareket Edecek Bir Cumhurbaşkanı Olacağım”
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Cumhuriyetçi Türk Partisi – Birleşik Güçler (CTP-BG)’in Cumhurbaşkanı adayı olacak Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, toplumun her kesimine ulaşacak ve sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edecek bir cumhurbaşkanı olacağını kaydetti.

Müzakerecilik görevinin yanı sıra sosyal bir cumhurbaşkanı olmayı hedeflediğini dile getiren Siber, halkın yaşam kalitesinin yükselmesi için çaba koyan, çevreye duyarlı bir siyaset yürüteceğini vurguladı.

CTP-BG’den yapılan açıklamaya göre, Siber dün İnönü köyünü ziyaret etti. Siber’e ziyarette  İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Teberrüken Uluçay, CTP-BG Gazimağusa İlçe Başkanı ve Milletvekili Erkut Şahali, İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü ve Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif eşlik etti

İlk olarak İnönü’deki Toplum Merkezi’nde köy kadınlarıyla buluşan Siber, burada yaptığı konuşmada İnönü Toplum Merkezi’nin çok modern bir eser olduğunu ifade etti ve köye bu eseri kazandıran İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü’ye teşekkür etti. 

Siber, İnönü Toplum Merkezi’nde birçok sanatsal aktiviteye de imza atılabileceğini belirtti.

“TEMİZ SİYASET GEREKİYOR”

İnönü Toplum Merkezi ve İnönü köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet eden Sibel konuşmalarında temiz siyasete vurgu yaparak her işi aynı heyecanla yapabilmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

Müzakerecilik görevinin yanında halkın yaşam kalitesinin yükselmesi için çaba sarf edeceğini dile getiren Siber, toplumun her kesimine ulaşabilen bir cumhurbaşkanı olacağını söyledi.

“SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE BİRLİKTE HAREKET EDECEĞİZ”

Sibel Siber, 2015’te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması halinde sosyal sorumluluklar çerçevesinde sivil toplum örgütleriyle birlikte hareket edeceğini ifade etti. Halkın geneline hitap edecek ve yaşam kalitesini hissedilir şekilde etkileyecek projelere hep birlikte imza atacaklarının altını çizen Siber, kendi mesleği olan doktorluğu severek yaptığını ve ülkeye daha iyi hizmet verebilme adına siyasete atıldığını kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevine getirilmesinin ardından halktan çok olumlu tepkiler aldığını ifade eden Siber, bu tepkilerin adaylığına yönelik de devam ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı adayı olması için halktan yoğun talep gördüğünü belirten Siber, halkın ve partisinin desteğiyle Nisan 2015’te yapılacak seçimlerden başarıyla çıkacağına inandığını söyledi.

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