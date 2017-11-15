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15 Kasım 2017 Çarşamba 14:49

SİBER, RUSYA’DAN GELEN GAZETECİLERİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerini takip etmek amacıyla Rusya’dan gelen gazeteci heyetini kabul etti.

SİBER, RUSYA'DAN GELEN GAZETECİLERİ KABUL ETTİ
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SİBER, RUSYA’DAN GELEN GAZETECİLERİ KABUL ETTİ
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerini takip etmek amacıyla Rusya’dan gelen gazeteci heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde yaptığı konuşmada Siber, heyeti KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve gazetecilere Kıbrıs sorunu hakkında bilgi verdi.

Başkan Siber kabulde ayrıca, KKTC’nin kurumsal yapısı, Devletin işleyişi ve Cumhuriyet Meclisi hakkında açıklamalar yaparak gazetecilerin sorularını yanıtladı.


 
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