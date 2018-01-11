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SİBER, MACARİSTAN HEYETİNİ KABUL ETTİ

SİBER, MACARİSTAN HEYETİNİ KABUL ETTİ

11 Ocak 2018 Perşembe 13:59
SİBER, MACARİSTAN HEYETİNİ KABUL ETTİ
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SİBER, MACARİSTAN HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Macaristan’dan gelen Belediye Şehir Konseyi Birliğinden bir heyeti kabul etti. 
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Gönyeli Belediyesi Başkanı Ahmet Benli, heyetin Macaristan’da şehir konseylerine seçilen üyeler ve konsey üyelerinin oluşturduğu birliğin üyeleri olduğuna dikkat çekerek, kendileri ile Avrupa Yerel Yönetimler Bölgeler Konseyinde sürekli bir arada olduklarını söyledi.
Benli, ziyaretin ülkenin diplomatik kanalları aracılığı ile gerçekleştirildiğine vurgu yaparak, ziyaret vesilesiyle ülkedeki Belediyeler ile daha yakından ilişki kurmak ve ilişkileri geliştirerek somut faaliyetlerde bulunmayı amaçladıklarını belirtti.
Ülkedeki turizm hareketlerinin heyetin ilgisini çektiğini ifade eden Benli, bu kapsamda bir büro açılarak çalışma yapılması arzusu içerisinde olduklarını söyledi.
SİBER
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de konuşmasında, heyeti ülkede görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ülkelerarası temas, işbirliği ve karşılıklı ziyaretlerin ülkelere ve dünya barışına olumlu katkılar sağladığını belirtti.
KKTC’nin haksız bir izolasyon altında olduğuna dikkati çeken Siber, bu izolasyonun insani olmadığını, bu tür kültürel ve sosyal ilişkilerde bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Siber, ziyaretin kendileri için birçok açıdan çok anlamlı ve değerli olduğunu söyleyerek, heyetin Macaristan’daki deneyimlerinin ülkedeki mevkidaşları ile paylaşılması ve görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini izleyerek heyetin kendi ülkelerinde anlatmasının önemli olduğunu belirtti.
Başkan Siber, karşılıklı ziyaretlerin devam ederek artacağına inanç belirterek,  ziyaretin verimli geçmesini diledi. 

Son Güncelleme: 11.01.2018 15:01
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