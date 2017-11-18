SİBER: “KIBRIS TÜRK ÇAĞDAŞ PLASTİK SANATLAR SANAL MÜZESİ BU YIL İÇİNDE AÇILIYOR”



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Meclisi Başkanlığı girişimiyle Kültür Dairesi’nin projelendirmesi sonucu ülkenin ilk sanal müzesinin bu yıl içinde açılacağını belirtti.Siber, ülkede bulunan tarihi konakların yaşam hikayelerinin de kayıt altına alınacağı ikinci bir proje üzerinde de çalışmaların başladığını söyledi.Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi Kültür Varlıklarını Koruma Komitesi, Meclis ve Komite Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplantı.Meclis Mavi Salonu'da gerçekleşen toplantıya, CTP Milletvekili Arif Albayrak, UBP Milletvekili Erdal Özcenk, TDP Milletvekili Zeki Çeler’in yanısıra Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Genel Sekreteri Mehmet Yalçın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Danışmanı Umure Örs, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok, Uzman Sanat Tarihçisi Esra Plümer Bardak ve Meclis Sanat Danışmanı Mustafa Hastürk katıldı.Toplantı sonrası alınan kararları açıklayan Siber, kültürel varlıklar ve mirasın korunmasının, arşive gereken özenin gösterilmesinin önemli olduğuna dikkat çekti. Siber, “Cumhuriyet Meclisi’nin girişimiyle, paydaşlarımızla ve Kültür Dairesi’nin katkılarıyla geçtiğimiz aylarda müzecilik, arşiv ve kütüphanecilik konusunda çalıştay (MAKYA) düzenlemiştik. Kültürel mirasımızın korunması açısından önemli sonuçlar çıktı. Bu sonuçlardan yola çıkarak iki proje gerçekleştirdik” dedi.KKTC’de ilk defa bir sanal müze projesinin bu yıl içinde hayata geçeceğini söyleyen Siber, şöyle devam etti:“Bu müze, sadece ülkemize değil, bütün dünyaya kapılarını açacak. Bugün gelişen internet ortamı, teknoloji bize dünyadaki sanal müzeleri gezme imkanı tanıyor. Dünyadaki sanal müzeleri oturduğumuz yerden gezebilirdik şimdi ise bizim müzemiz de gezilebilecek. Kıbrıs Türk Çağdaş Plastik Sanatları Sanal Müzesi ile sanat eserlerimiz dünyaya açılıyor. Sanat eserlerimizin kayıt altına alınması, müzede sergilenmesi ve küresel bir şekilde tüm dünyanın beğenisine açılması çok önemlidir”Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber, müzede ilk olarak Meclis ve Kültür Dairesi koleksiyonunda bulunan sanat eserlerinin sergileneceğini belirtti.“MÜZENİN KAPILARI EN GEÇ 2 AY İÇİNDE AÇILACAK”Bu proje sayesinde Arkeoloji ve Etnografya sanal müzelerinin de açılabileceğini belirten Siber, “Bu müzelerin açılması, fiziki olarak müzeler açılmasına engel değildir” dedi.Projeyle ilgili Kültür Dairesi’nin çalışmalarını tamamladığını aktaran Siber, Aralık ayı içinde veya Ocak ayının ilk haftalarında müzenin kapılarını açmayı hedeflediklerini söyledi.Projenin finansmanındaki 60 bin TL maliyeti, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi tarafından, Kültür Sanat İş Birliği ve Katkı Projesi kaleminden karşılanacağını belirtti.Siber,”Bu proje ile,aynı zamanda kültürel varlıklarımızı dijital ortama aktarma ve yedekleme konusunda da önemli bir adım atmış olacağız” dedi.“BİLGİ ÇAĞINDA VARLIKLARINI KORUYAMAYAN TOPLUMLAR YOK OLUR”Cumhuriyet Meclisi Başkanı Siber, şöyle devam etti:“BRTK dahil, yedekleme konusunda büyük sıkıntılar çekiliyor. Yakın tarihimizle ilgili arşivlerimiz bile çok iyi saklanamıyor. Bilgi çağında çok iddialı bir söz vardır. Eğer varlıklarınızı koruyamazsanız, yedekleyemezseniz ve paylaşamazsanız, yok olursunuz. O yüzden bilgi paylaştıkça, paylaşabildiği ölçüde bir toplumun, bir ülkenin varlığından söz edilebilir.”Siber, kültürel mirasın çok iyi korunması konusunda devlete, sivil toplum örgütlerine ve bu konuda çalışan herkese büyük görev düştüğünü söyledi.“TARİHİ KONAKLAR YIKILMAYA TERK EDİLİYOR”Sibel Siber, diğer projelerinin ise, KKTC’deki tarihi konakların hikayelerinin, bu konaklarda kimlerin yaşadığı, konakların mimari özellikleri gibi hususların akademik çalışmalarla kayıt altına alınması olduğunu belirtti.Siber, bu projenin Meclis Başkanlığı himayelerinde Kültür Komitesi işbirliği ile üniversitelerimiz tarafından yapılmasını arzu ettiklerini söyledi.Meclis Başkanı Siber, şöyle devam etti:“Bu projeyle ilgili Üniversitelerimize bilgi verildi, Lefke Avrupa Üniversitesi bu projeye çok olumlu yaklaştı. Lefke konaklarının bu amaçla kayıt altına alınması, hem hikayeleri hem de bu tarihi konakların mimari özellikleriyle bir akademik çalışmayla tamamlanması bizim için çok önemlidir. Lefkoşa Surlariçi evleri, Gazimağusa Surlariçi evleri için de üniversitelerimizle çalışma yapılması için ön görüşme ve yazışma yapılmıştır. Bütün üniversiteler bu çalışmamıza olumlu yaklaşmıştır.”“SİYASİ PARTİLER KÜLTÜREL MİRAS İLE İLGİLİ POLİTİKA GELİŞTİRMELİ”Önümüzdeki süreçte siyasi partilerin yarışacağı bir seçim atmosferi yaşanacağını kaydeden Siber, siyasi partilere de çağrı yaparak şunları kaydetti:”Siyasi partiler, parti programlarını açıklıyorlar. En önemli konulardan biri de kültürel miras konusunda siyasi partilerin hükümete geldiklerinde izleyecekleri politikadır. Konak sahibi olan insanların maddi güçleri yoksa, bunları restore edemeyeceklerse bu konaklar maalesef yıkılacak. Devletin bu kültürel mirasa sahip çıkması gerekiyor. Sadece “ tarihi konaktır, yıkamazsınız ve değiştiremezsiniz” demekle iş bitmiyor. Bunun bir devlet politikası olarak konakların yaşama, şehre, ülkeye ve halka kazandırılması için çalışmalar yapılması çok önemlidir.”