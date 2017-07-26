Siber, Finalistleri Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, 28 Temmuz’da gerçekleştirilecek Miss Kuzey Kıbrıs 2107 Güzellik Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2017’nin finalistleri ile organizasyon yetkililerini kabul etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Meclis Mavi Salon’da yer alan kabulde konuşan Başkan Siber, sadece dış güzellik ile değil iç güzellik ile de daha doğruya ulaşılacağını vurguladı.

Siber, olumlu ve iyiye ulaşmanın, kişinin kendisini güzelleştirmesi ile olabileceğini söyleyerek , bunun da dünyaya daha güzel bakmayı öğrenebilmek, karşılıklı sevgi, saygı ve empatiyi yapabilme becerisini elde etmek ve çok okuyarak iyi bir donanımla gerçekleşebileceğini belirtti.

Günümüz dünyasında teknolojik gelişmelerin özellikle gençler üzerinde çok etkisi olduğunu ve okuma alışkanlığını biraz gerilettiğini düşündüğünü ifade eden Siber, gençlere bu anlamda tavsiyelerde bulundu.

Siber, organizasyonun gerçekleşmesinde katkı koyanlara teşekkür ederek gençlere başarılar diledi.

Organizasyon sorumlusu Bülent Günkut da konuşmasında, etkinliklerin Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde gerçekleştirileceğini anımsatarak, yıllardır ülkenin yaşadığı çeşitli siyasi sorunlara rağmen bu yarışmaları düzenlemeyi sürdürdüklerini söyledi.