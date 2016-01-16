Sevenleri Şokta

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Halı sahada arkadaşları ile birlikte futbol oynayan 56 yaşındaki Erhan Kırcalıoğlu,aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi



Lefkoşa’da Taşkınköy bölgesinde bulunan bir halı sahada arkadaşlarıyla birlikte futbol oynayan 56 yaşındaki Erhan Kırcalıoğlu, aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 19:00 sıralarında meydana geldi.

Halı sahada futbol oynayan Kırcalıoğlu, aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Arkadaşlarının 112 acil servisi araması üzerine ambulansla Devlet hastanesine kaldırılan Kırcalıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırcalıoğlu’nun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği düşünülüyor.





