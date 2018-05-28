Sertoglu spor yazarlarına veda etti

Necmi Belge

24 Haziran 2018 tarihinde KKTC'de yapılacak olan Belediye başkanlığı seçimlerinde, Ulusal Birlik Partisi'nden Lefkosa Belediye başkanlığı aday olan Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoglu bugün spor yazarlarına veda etti.

Bu amaçla, bugun Lefkosa Eziç Restorant'ında spor yazarları ile sabah kahvaltısında buluştu. Spor yazarlarının büyük ilgi gösterdiği veda yemeğinde ilk konuşmayı Kıbrıs Türk Spor Yazarlrı Derneği başkanı Çelen Oben yaptı.

Başkan Oben, sekiz yıldır Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanlığını sürdüren Sertoğlu'nun yaptığı icraatlarla Kıbrıs Türk futboluna damga vurduğunu belirtti. Oben, Sertoglu'na belediye başkanlığı seçimlerinde başarı dilediğini sözlerine ekledi. Oben'den sonra söz alan Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoglu, Futbol Federasyonu başkanlığında tam sekiz yıl. Unutulmaz bir başkanlık dönemi yaşadığını söyledi.

Bu sekiz yılda, spor yazarları ile bazen iyi, bazen tartışmalı günler geçirdiğini belirten Sertoglu spor yazarlarına teşekkür ederken seçimleri kaybetmesi halinde bile Futbol Federasyonu başkanlığında dönmeyeceğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği başkanı Çelen Oben, Futbol Federasyonu başkanı Sertoglu'na bir aynı plaketi takdim etti.