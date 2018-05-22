Sertoğlu: “Lefkoşa iyi yönetilmiyor”

“TÜRKİYE SON DÖRT YILDA LEFKOŞA İÇİN 40 MİLYON TL PARA AYIRDI, BELEDİYE BAŞKANI ZAMANINDA PROJELERİNİ SUNMAMASI NEDENİYLE BU PARADAN SADECE 7 MİLYON TL KULLANILABİLDİ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Hasan Sertoğlu, “Lefkoşa’nın iyi yönetilmediğini, Türkiye’nin son dört yılda Lefkoşa İçin 40 milyon TL para ayırdığını, Belediye Başkanı’nın zamanında projelerini sunmaması nedeniyle bu paradan sadece 7 milyon TL kullanılabildiğini” savundu.

Kıbrıs TV’de katıldığı bir programda konuşan Sertoğlu, “Gününde proje yapmadılar, parayı alamadılar, Lefkoşa’ya yazık ettiler” iddiasında bulundu.

Hasan Sertoğlu açıklamasında, bu paranın kullanılmış olması halinde bugünkü şikayetlerin çoğunun ortadan kalkmış olacağını belirtti ve proje hazırlanması konusun da üniversitelerden de yardım alınabileceğini ifade etti.

Sertoğlu, “Projelerimizi yapacak, katkıyı alacak Lefkoşa’yı yaşanabilir bir kent haline getireceğiz” dedi.

Türkiye’nin sağladığı kaynaklardan oransal olarak en az yararlanan belediyenin Lefkoşa olduğunu ileri süren Sertoğlu, “Sakın Sayın Başkan projelerimizi verdik içeride duruyor demesin. Siz zamanında proje vermediniz seçim kapıya dayandığında bazı projelerinizi yolladınız. Bu olmaz” dedi.

Sertoğlu bir soru üzerine, “Odada oturmakla belediye idare edilemeyeceğini, kentin sorunlarına çare bulunamayacağını” vurguladı.

Hasan Sertoğlu şöyle konuştu:

“2 yıllık bir seferberlik ilan edeceğiz. Geceli gündüzlü yoğun bir şekilde çalışacak su, kanalizasyon, kaldırım, yol, çöp ve temizlik sorunlarını ortadan kaldıracağız. Bu kentte hala temizlikten, yolların, kaldırımların bozukluğundan şikayet etmek ayıptır.”

Sertoğlu, Lefkoşa’da 25-30 çeşit kaldırım bulunduğunu da kaydetti ve yollara, kaldırımlara, hizmetlere bir standart getireceklerini belirtti.

“Sanayi Bölgesi’nin çok büyük bölümüne su verilemediğini, halkın çok pahalıya su aldığını da anlatan” Sertoğlu, “Sanayi Bölgesi’nin su sorununun ivedilikle halledileceğini, halka ise tek tarife üzerinden su satılacağını” kaydetti.

Hasan Sertoğlu yapılacak çok şey olduğunu , kendisinin bunları yapabilecek kapasiteye sahip bulunduğunu da ifade etti ve şunları kaydetti:

“Lefkoşa Belediyesi olarak sen 3 buçuk yıl yan gel yat; Seçime 6 ay kala vatandaşın güvenliğini, sağlığını, rahatını tehlikeye atarak, trafiği, huzuru hiç düşünmeden bir şeyler yapacağım diye ortaya çık. Bizim dönemimizde böyle bir şey olmayacak. 4 yıl her gün her dakika halka , esnafa, sanayiciye kulak verilerek çalışılacak.”

Sertoğlu, bir soru üzerine de “Lefkoşa Surlariçi’nin turizmin hizmetine sunulması, iş insanlarının bu bölgeye yatırım yapması için devletle birlikte çalışacaklarını ve cazibe alanının yaygınlaştırılması yoluna gidileceğini” de kaydetti.