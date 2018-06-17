Sertoğlu: “Baba fedakarlıktır''

SERTOĞLU: “BABA FEDAKARLIKTIR”

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Belediye Başkan adayı Hasan Sertoğlu “Babalar Günü” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sertoğlu’nun Babalar Günü mesajı şöyledir:

“Bu yıl iki güzel olayı bir arada yaşamaktayız. Anlamı ve önemi büyük olan “Babalar Günü” idrak etmekte olduğumz Ramazan Bayramı’nın sonuna denk gelmiştir.

Babalarımız bizim yaşama gözlerimizi açmamızın iki temel unsurundan biridir. Ana canan, baba candır. Çocuklarının iyi bir yaşam sürmesi için her türlü fedakârlığa katlanan babalarımızın değerini bilmeli, onlara saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz.

Çocuklarının geleceğe umutla bakmasını sağlayan, onların mutluluğunu kendi mutluluğu bilen her babanın en büyük isteği erdemli, halkına, ülkesine, ailesine destek veren hayırlı evlatlara sahip olmaktır.

Dolayısıyla sadece bugün değil, en değerli varlıklarımız olan babalarımıza daima sevgimizi ifade etmeli onları saymalı, yüceltmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle hayatı boyunca maddi-manevi bütün imkânlarını bizler için seferber eden tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.