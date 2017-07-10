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10 Temmuz 2017 Pazartesi 15:49

Şerifoğlu Kendini Vahşi Batıda Sandı

Şerifoğlu Kendini Vahşi Batıda Sandı
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Şerifoğlu Kendini Vahşi Batıda Sandı

Evrim Kamalı
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Değirmenlik’te, dün arsa kavgası yüzünden çıkan tartışmada 3 kişiye av tüfeği ile ateş eden zanlı Murat Şerifoğlu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Şükrü Ömürlü olayla ilgili bulguları aktardı. Ömürlü huzurda bulunan zanlı Murat Şerifoğlu’nun 9 Temmuz tarihinde saat 19.45 raddelerinde önceden aralarında arsa konusunda husumet bulunan Osman Berber’in kendi arazisi içerisine balya koyduğu gerekçesi ile Berber’e yardım için orada bulunan İbrahim Demiralp ile tartışıp kavga ettiğini söyledi. Polis kavganın akabinde ikametgâhına giden zanlı Şerifoğlu’nun evinden almış olduğu av tüfeği ile Demiralp’a doğru 30 metre mesafeden iki el ateş ettiğini belirtti. Polis memuru Ömürlü Demiralp’ın olaydan yara almadan uzaklaştığı sırada zanlının sesleri duyup gelen Osman Berber ve eşi Hanife Berber’e de yaklaşık 38 metrelik mesafeden iki el ateş ettiğini ve açılan ateş sonrası Osman Berber ve eşi Hanife Berber’in hafif şekilde yaralandığını ifade etti.

Polis olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve aleyhinde katle teşebbüs, yaralama ve kanunsuz patlayıcı madde tüfek taşıma olmak üzere bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın henüz yeni olduğunu ve zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.


 
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Murat ŞerifoğluArsa KavgasıAv TüfeğiDeğirmenlik
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