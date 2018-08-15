Serdarlı’nın kurtuluşu törenle kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 2’inci aşamasında kurtarılan bölgelerden olan Serdarlı’da, 44’üncü kurtuluş yıl dönümü nedeniyle, dün akşam Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi.



Tören, çelenklerin anıta konulmasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, törende yaptığı konuşmada bundan 44 yıl önce Serdarlı bölgesinde ve ülkede büyük acılar yaşandığını anımsatarak, Rumların tek taraflı olarak Ada’nın sahibi olmak için ülkede katliamlar yaptığını söyledi.

Bölge halkının Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesinde üzerine düşen görevi yerinde getirdiğini anlatan Kasım, tüm şehitleri rahmetle anarak konuşmasını tamamladı.

Tören Gözde Kasabalı’nın “14 Ağustos” isimli şiiri okumasıyla sürdü.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de Kıbrıs Türk halkının 1878’den 1974’e kadar olan sürede bu topraklarda ana vatansız yaşadığını anlatarak, halkın bu dönemlerde milli ve manevi duygularını koruduğunu ve Türkiye’yi beklediklerini söyledi.

Rumların adada ENOSİS hayalinde hiç vazgeçmediğini kaydeden Töre, Anavatan Türkiye olmasaydı bu ülkede Kıbrıs Türk halkının var olamayacağını ifade etti.

Töre’nin konuşmasının ardından resmi geçit yapıldı.

Tören Serdarlı Belediyesi Halk Dansları topluluğunun gösterisiyle son buldu.

