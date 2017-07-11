Saner, İİT Toplantısında

“BM İYİ NİYET MİSYONU PARAMETRELERİ ÇERÇEVESİNDE BİR FEDERASYON OLUŞTURMA ÇABALARI TÜKETİLMİŞTİR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında, Kıbrıs sorununa BM iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesinde bir federasyon oluşturma çabalarının tüketildiğini söyledi.

Saner, Kıbrıs Türk halkının belirsizliğe mahkum edilemeyeceğini ve artık tek yolun adadaki iki eşit halkın sorunlarını iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözerek, yan yana barış ve saygı içerisinde yaşamak olduğunu kaydetti.

Afrika’nın Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nin Abidjan şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 44’üncü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katılan Saner, toplantının ikinci gününde gözlemci üye sıfatıyla yaptığı konuşmada, “İİT-2025 eylem programının dayanışma ve sorunların üstesinden gelebilmek için iyi bir çerçeve sunduğunu, Kıbrıs Türk devleti olarak dayanışma içinde olmaya ve üye devletlerin yaşadığı problemlerin aşılmasında teşkilatın çizdiği çerçeve içinde mümkün olanı yapmaya hazır olduklarını” ifade etti.

İsviçre’nin Crans Montana kasabasında gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansı’nın Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin tüm çabalarına rağmen Rum tarafının maksimalist ve uzlaşmaz pozisyonları nedeniyle herhangi bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini anlatan Saner, “Dolayısıyla neredeyse 50 yıllık müzakerelerin ardından, BM İyi Niyet Misyonu parametreleri çerçevesinde bir federasyon oluşturma çabaları tüketilmiştir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının belirsizliğe mahkum edilemeyeceğinin altını çizen Saner, “Bu noktadan sonra, dünyadan yarım asırdır adaletsiz bir şekilde tecrit edilmiş durumda olan Kıbrıs Türk halkı, sonu olmayan müzakerelere ve söz konusu parametreler çerçevesinde belirsiz bir geleceğe mahkûm edilemez. Artık tek yol adadaki iki eşit halkın sorunlarını iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözerek, yan yana barış ve saygı içerisinde yaşamalarıdır” dedi.

İZLEYİCİ KALINMAMALI

İİT coğrafyasında büyük kayıplara ve göçlere sebebiyet veren savaş, terörizm ve ihtilaflardan duyduğu üzüntüyü de dile getiren Saner, özellikle de genç jenerasyonları olumsuz yönde etkileyen vahim olaylar karşısında izleyici kalınmaması gerektiğini söyledi.

Saner, Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nın kardeş ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmaya katkı sağlaması temennisini dile getirdi.