SANDIK GÖREVLİLERİNE ÖDEMELER ONAYLANDI

Bakanlar Kurulu, 7 Ocak erken genel seçiminde sandık kurullarında görev yapacak kişilere ödenecek ücretlerle ilgili karar aldı.

SANDIK KURULU BAŞKANLARI 500 TL, ÜYELER 400 TL ALACAKBakanlar Kurulu, 7 Ocak erken genel seçiminde sandık kurullarında görev yapacak kişilere ödenecek ücretlerle ilgili karar aldı.Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Aralık tarihli karara göre, seçim günü sandık kurullarında görev alacak sandık kurulu başkanlarına 500 TL; sandık kurulu üyelerine ise 400 TL ödeme yapılacak.Bakanlar Kurulu, sandık görevlilerine yapılacak ödemelerle ilgili kararı, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 230’uncu maddesi uyarınca aldı.