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Sağlık Merkezlerinde Uygulamalı Temel Yaşam Desteği Eğitimleri Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi, ülke genelinde bulunan sağlık merkezlerinde uygulamalı temel yaşam desteği eğitimleri başlattı.

Sağlık Merkezlerinde Uygulamalı Temel Yaşam Desteği Eğitimleri Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi, ülke genelinde bulunan sağlık merkezlerinde uygulamalı temel yaşam desteği eğitimleri başlattı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:18
Sağlık Merkezlerinde Uygulamalı Temel Yaşam Desteği Eğitimleri Başlatıldı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Koruyucu Sağlık Hizmetleri Birimi, ülke genelinde bulunan sağlık merkezlerinde uygulamalı temel yaşam desteği eğitimleri başlattı.
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, eğitimlerin ilki Dipkarpaz Sağlık Merkezi ardından Gazimağusa’da bulunan Maraş Sağlık Merkezi’nde gerçekleştirildi. İlgili sağlık merkezlerinde bulunan doktorlar, hemşireler ve tüm sağlık personelinin yer aldığı eğitimler, Temel Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Dr. Sevgül Maydonozcu Kara ve Hemşire İlkan Kılıç tarafından verildi.
Temel Yaşam Desteği’nin, yaşam kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahale olduğunun anlatıldığı eğitimlerde şu başlıklara yer verildi:
Solunum ve kalp durması
Yapay solunumun nasıl yapılması gerektiği
Yetişkinlerde dış kalp masajı ve yapay solunumun birlikte uygulanması
Çocuklarda ( 1-8 yaş) dış kalp masajı ve yapay solunumun birlikte uygulanması
Bebeklerde (0-12 ay ) dış kalp masajı ve yapay solunumun birlikte uygulanması
Hava yolu tıkanıklığı nedenleri ve müdahale yöntemleri
Bebeklerde tam tıkanıklık olan hava yolunun açılması.
 

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Son Güncelleme: 23.07.2018 15:54
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