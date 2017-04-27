Sağlık Hizmetleri Alanında Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı Ve Güvenliği Ele Alındı

Sağlık hizmetleri alanında, meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği geniş kapsamlı toplantıda ele alındı.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı tarafından, sağlıkla ilgili kamu kurumları, meslek birlikleri, sendikalar, halk sağlığı konusunda çalışmalar yapan üniversiteler, konusunda uzman hekimlerin de katılımıyla sağlık hizmeti alanında meslek hastalıkları, iş riskleri ve iş güvenliği uygulamaları konulu bir toplantı düzenlendi.

Yapılan toplantıda, sağlık alanındaki çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı eğitimlerinin verilmesi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm birimlerde işyeri hekimliği uygulamasının hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatılmasına karar verildi.