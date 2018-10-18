Sağlık Bakanlığından güzel bir proje

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN GÜZEL BİR PROJE

Ergün YAHAT.

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sağlık bakanlığı Gazimağusada Hastahanenin Şehir dışında olmasından dolayı özellikle şehir içi maraş ve diğer yerleşim birimlerine daha kısa sürede ulaşılması için, eski hastane yakınında liman yolunda 112 acil servisi binasını kurup hizmete sokması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.Özellikle Sağlık bakanlığına gittiği günden itibaren bir çok güzel işlerde imzası bulunan bakanlık müdürü Ceyhun Ümiter çalışmaları hakkında KIBRIS MANŞET,e şu açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve dünyanın birçok yerinde 112 ambulans hizmetleri artık hastanelerin içerisinden ayrılıyor. Bizdede bu uygulama ilk kez komuta kontrol merkezinde uygulanmaya başladı.

Şimdi ise yapılan incelemeler ve istatistikler incelendiğinde mağusa bölgesinde de çıkış yönünün nüfusun yoğun olduğu şehir merkezine ve marasa olduğu tesbit edilmiştir. Bilindiği üzere ilk müdahale hayat kurtarmak açısından çok önemlidir.

Bu uygulama neticesinde hastalara ulaşım ve müdahale daha hızlı bir şekilde olacaktır.Ayrıca bir sonraki hedef ise Projelerden birtanesi ise de başlangıç olarak 2 adet motorize 112 ekiplerin olusturulmasi.bu sebebden dolay 2 motor için ihaleye çıkılıyor müjdesini verdi.