Sağlık Bakanlığı’na Araç Bağışı!

BESİM: “SAĞLIĞA KATKI TÜM TOPLUMA KATKI DEMEKTİR”



Sağlık Bakanlığı’na, Çamlıbel Bucağı Sağlık Merkezi’ne tahlil sonuçlarının ulaşımı, tıbbi malzeme ve ilaçların taşınması gibi ihtiyaçlarda kullanılmak üzere 1 adet araç bağışında bulunuldu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği’nin ( ÇAM-SEV) de katkı koyduğu bağışı, iş insanı Osman Osmanlızade yaptı.





Sağlık Bakanı Filiz Besim, bağış için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sağlığa yapılan katkının önemine işaret ederek, sivil toplum örgütlerinin bu anlamda önemli bir yerde olduğunu söyledi. Besim, “Kaynakların birleşmesiyle daha iyi yerlere gelebileceğimizi, sağlığın hepimiz için gerekli olduğunu ve sağlığa katkının tüm topluma katkı anlamına geldiğini unutmamak gerekir” dedi.Çamlıbel Bucağı Sağlık Merkezi’ne bağışlanan bu aracın alınmasına katkı koyan herkese yürekten teşekkür eden Besim, bu anlamlı bağış nedeniyle Çam-Sev Derneği ve Osmanlızade Ltd yetkililerine hediye takdiminde bulundu.ÇAM- SEV Başkanı Adıgüzel Akdeniz de bağışların önemine işaret ederek, bu destekleri sürekli hale getirmek gerektiğini belirtti. Akdeniz, iş insanı Osmanlızade’ye araç ihtiyaç taleplerine vermiş olduğu fiili desteğe ve Çamlıbel’de bir sağlık merkezinin kurulmasına ve halen hizmette bulunulmasına katkı koyan herkese teşekkür etti.