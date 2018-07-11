banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89481
ALTIN
194.534
DOLAR
4.8513
STERLİN
6.4030
EURO
5.6624
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
Yine uyuşturucu
YİNE UYUŞTURUCU
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
banner282

Sağlık Bakanlığı: “Gerekli tedbirler alındı”

Sağlık Bakanlığı, donmuş gıda ürünlerinden bulaşan Listeria bakterisi hakkında yazılı açıklama yaparak, bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı: “Gerekli tedbirler alındı”

Sağlık Bakanlığı, donmuş gıda ürünlerinden bulaşan Listeria bakterisi hakkında yazılı açıklama yaparak, bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:28
Sağlık Bakanlığı: “Gerekli tedbirler alındı”

Sağlık Bakanlığı, donmuş gıda ürünlerinden bulaşan Listeria bakterisi hakkında yazılı açıklama yaparak, bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Geçtiğimiz hafta donmuş gıdalardan bulaşan Listeria bakterisi nedeniyle Avrupa ülkelerinde yaşanan ölümlere dikkat çekilen açıklamada, bu nedenle Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin tavsiyeleri üzerine tüm Avrupa ülkelerinde önlemler alındığı, Sağlık Bakanlığı’nın da bu uyarıyı dikkate alarak, Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi’nin tavsiyelerine uygun şekilde gerekli tedbirleri aldığı belirtildi. Açıklamada, Sağlık Bakanlığı’nın gerekli uyarıların yapıldığı ve alınan önlemlerin takip edildiği de kaydedildi.
“LISTERIA MONOCYTOGENES”
Açıklamada bakteriyle ilgili şu bilgiler de yer aldı:
“Listeria monocytogenes insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan en önemli gıda kaynaklı patojenlerden biridir. Su, toprak, süt, insan ve hayvan dışkısı gibi birçok yerde bulunabilmektedir. Buzdolabı ısısında bile üreyebilen soğutma, dondurma, ısıtma ve kurutma işlemleri gibi olumsuz koşullar altında bile canlılığını koruyabilen halk sağlığı açısından önemli bir patojendir.
Kontamine gıda tüketimi ile düşük miktarlarda listeria monocoytogenes alımı, sağlıklı yetişkinlerde herhangi bir klinik belirtiye yol açmazken, bebek, yaşlı, hamile, ilaç veya hastalık nedeni ile bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde Listeriozis denen hastalığa neden olabilir. Listeriyozis, gıda tüketildikten 12 saat sonra ateş, karın krampları, ishal, yorgunluk, baş ağrısı ve kusma ile ortaya çıkan bir hastalık olmakla beraber, menenjit gibi ciddi durumlar ancak günler ve haftalar sonra ortaya çıkmaktadır.
Listeria’nın çevreye yayılması enfekte hayvandan, toprak ve bitkilerin kontaminasyonuna buradan da et ve süt hayvanlarına tekrar geçmesi şeklinde bir döngü gösterir. Sonra da kontamine sebze, meyve ve süt ile etten de insanlara geçiş gerçekleşmektedir. Listeria ile kontamine olma ihtimali olan gıdalar 75 derece derecenin üzerinde pişirildiği takdirde bakteri ölmektedir.
Listeriyozisin önlenmesi için gıda üretimi, dağıtımı ve muhafazası aşamalarında; iyi üretim uygulamaları, hijyen uygulamaları, gıda üretiminde etkili sıcaklık kontrollerinin sağlanması önemlidir.”
“SOĞUK ZİNCİR KIRILMAMALI”
Donmuş sebze alışverişinde marketten itibaren evdeki dolaba girene kadar soğuk zincir halkasının kırılmamasına özen gösterilmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, donmuş sebzelerin çözülmemesine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi.
Bu ürünlerin kesinlikle iyi pişirilmeden çiğ olarak tüketilmemesi gerektiğine de vurgu yapılan açıklamada, özellikle mısır ürünlerinin çiğ olarak mezeler ve salatalarda kullanılmaması uyarısında bulunuldu.
Gıda üretiminde çiğ gıda işlendikten sonra eller yıkanmadan veya eldivenler değiştirilmeden salata gibi tüketime hazır gıdaların işlenmesine geçilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, çalışma tezgahları ve kullanılan ekipmanların sık sık temizlenip dezenfekte edilmesi gerektiği belirtildi.
Açıklamada, kesme levhalarının her kullanım arasında temizlenmesi, eldivenlerin sık sık değiştirilmesi ve ellerin uygun şekilde yıkanması uyarısında bulunuldu.
 

banner288
Son Güncelleme: 11.07.2018 17:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP’li vekilden zam eleştirisi...
UBP’li vekilden zam eleştirisi...
Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
Mağusa Kale Lions Kulübü Derneği, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
LBO’dan Latin Gecesi konseri
LBO’dan Latin Gecesi konseri
Uluçay, Korolar Festivali heyetini kabul tti
Uluçay, Korolar Festivali heyetini kabul tti
Başbakan Erhürman, Güzel Yurdum Koro Ve Orkestrası’nı Ziyaret Etti
Başbakan Erhürman, Güzel Yurdum Koro Ve Orkestrası’nı Ziyaret Etti
Erhürman: “Dövizdeki Yükseliş Karşısında Ekonomik Önlemleri Pazartesi Basın Toplantısıyla Açıklayacağız”
Erhürman: “Dövizdeki Yükseliş Karşısında Ekonomik Önlemleri Pazartesi Basın Toplantısıyla Açıklayacağız”
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Elektrik Zammını Eleştirdi!
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu, Elektrik Zammını Eleştirdi!
Töre'den Hükümete Zam Eleştirisi
Töre'den Hükümete Zam Eleştirisi
“kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı” Komitede Oybirliğiyle Onaylandı
“kanser Hastalığı Bildirim Yasa Tasarısı” Komitede Oybirliğiyle Onaylandı
Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Ab Ve Bm’ye Kıbrıs İçin Girişim Çağrısında Bulundu
Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Ab Ve Bm’ye Kıbrıs İçin Girişim Çağrısında Bulundu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim