Sağlık Bakanlığı: “Cengiz Topel Hastanesi Gelişerek Büyüyor”

Sağlık Bakanlığı, Güzelyurt ve Lefke yöre halkına hizmet veren bölgenin sağlık kurumu; Cengiz Topel Hastanesi’nin, her geçen gün gelişerek büyüdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2. basamak sağlık hizmeti sunan 45 yataklı Cengiz Topel Hastanesi’nde, Jinekoloji Kadın Doğum olmak üzere 3 adet 12-15 yataklı koğuş, 3 özel oda ameliyathane, fizik tedavi bölümü, röntgen, laboratuvar, diyabet ünitesi, 11 poliklinik odası, 1 diş ünitesi ve 24 saat hizmet veren Acil Servis bulunuyor.

Dahiliye, Cerrahi, Kadın Doğum, Çocuk Hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz, yeni cildiye uzmanı ve radyolog branşlarında sürekli; Üroloji, Ortopedi, Kardiyoloji, Fizik Tedavi, Göz branşlarında haftanın belirli günlerinde poliklinik hizmeti veriyor.



“BİRÇOK EKSİKLİK TAMAMLANDI”

Bakanlığın gönderdiği bildiriye göre, Hastane Başhekimi Zafer Hıdıroğlu yaptığı açıklamada, hastanede çeşitli branşlarda eksiklikler olmasına rağmen Bakan Filiz Besim döneminde, birçok eksikliğin tamamlandığını, bir kısmının da tamamlanma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Hıdıroğlu, hastanenin ikinci basamak sağlık hizmeti verdiğini de anımsatarak, belli branşlarda doktorların Başkent Lefkoşa’dan takviye olarak geldiğini belirtti. Hastanede göz, genel cerrahi, dahiliye, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları branşlarında sürekli hekim bulunduğunu, buna ek olarak bir pratisyen hekimin de görev yaptığını kaydeden Hıdıroğlu, Lefkoşa’dan ise ortopedi, üroloji, nöroloji, fizik tedavi hekimi ve çocuk psikiyatristinin geldiğini söyledi.

Hıdıroğlu, hastanenin 24 saat sağlık hizmeti verdiğini ve poliklinik hizmetleri dışında acil servisinse 1 hekimle 24 saat çalıştığını ifade etti.

“ACİL KAYIT 24 SAAT... LABORATUVARDA TAM GÜN HİZMET ÇOK YAKINDA”

Hıdıroğlu, son altı aylık dönemde yapılanlara da dikkat çekerek, hastanenin acil kayıt bölümünün 24 saate geçirildiğini, yakın zamanda laboratuvar hizmetlerinin de 24 saate çıkacağını kaydetti.

Hastanede alet edevat eksikliğin de önemli derecede giderildiğini vurgulayan Hıdıroğlu, buna örnek olarak dijital röntgen cihazını gösterdi. Hıdıroğlu, bu konudaki teknisyen eksikliğinin de giderileceğini ayrıca bir röntgen uzmanının da göreve başladığını söyledi.

Hıdıroğlu, “Bu konuda bakanlıktan söz aldık. Radyoloji dalında ise bir ultrason cihazı çok yakında alınacak. Son dönemde hastanenin diş ünitesi de yenilendi. Bakanlığın da bir ünite vermesiyle bu bölümdeki verimlilik de artacak” dedi.

Başhekim Hıdıroğlu, hastanede günlük ortalama poliklinik sayısının 150 ile 300 arasında değiştiğini de dile getirerek, “Bazı hekimlerimiz sayı olarak az olduğu için zaman zaman sıkışma yaşıyoruz ancak hekimlerimiz bu konuda çok özverili davranıyor” ifadesini kullandı.



“GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ ÇOK YERİNDE BİR KARARDI”

Hıdıroğlu, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 24 saat hizmete geçmesinin çok yerinde bir karar olduğunu da vurgularken, “Bugüne kadar hiçbir bakanın el atmadığı güzel bir uygulama oldu. Bizim yükümüzü hafifleten bir karar alındı. Bunun olumlu neticelerini fazlasıyla gördük. Gece hasta sayımız oldukça azaldı. Güzelyurt Hastanesi güçlendiği oranda buranın yükü daha da azalacak. İki hastanenin güçlenmesi Lefkoşa’ya da nefes aldıracak” diye konuştu.



HEDEF; RANDEVU SİSTEMİ

Hıdıroğlu, başhekim olarak hizmet vermeye başladığından bu yana en büyük projelerinden birinin randevu sistemine geçmek olduğunu da dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fakat bu sisteme geçmek için personele ihtiyaç var. Elimdeki bir personeli bu konuda Lefkoşa’da eğitime gönderdik. Personel verildiği anda hastanemizde randevulu sisteme de geçeceğiz. Bunun için sabırsızlanıyorum.

Sağlık Bakanlığı’nın Cengiz Topel Hastanesi ile ilgili diğer bir önemli projesi de hastaneye diyaliz ünitesinin konulmasıdır. Bu ünite devreye girdiği zaman bölgedeki diyaliz hastaları Lefkoşa’ya gitmekten kurtulacak ve rahat edecektir”.

