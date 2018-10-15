banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98177
ALTIN
230.251
DOLAR
5.8154
STERLİN
7.6334
EURO
6.7409
Yarın 2 Saatlik Elektrik Kesintisi Var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
Trafik kazası: Benzin istasyonuna girdi
TRAFİK KAZASI: BENZİN İSTAYONUNA GİRDİ
Bıçaklı kavga kanlı bitti
BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ
Sağlık Bakanlığı: “Cengiz Topel Hastanesi Gelişerek Büyüyor”
BİRÇOK EKSİKLİK TAMAMLANDI
banner282

Sağlık Bakanlığı: “Cengiz Topel Hastanesi Gelişerek Büyüyor”

Sağlık Bakanlığı: “Cengiz Topel Hastanesi Gelişerek Büyüyor”

15 Ekim 2018 Pazartesi 08:56
Sağlık Bakanlığı: “Cengiz Topel Hastanesi Gelişerek Büyüyor”

Sağlık Bakanlığı, Güzelyurt ve Lefke yöre halkına hizmet veren bölgenin sağlık kurumu; Cengiz Topel Hastanesi’nin,  her geçen gün gelişerek büyüdüğünü açıkladı. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2. basamak sağlık hizmeti sunan 45 yataklı Cengiz Topel Hastanesi’nde,  Jinekoloji Kadın Doğum olmak üzere 3 adet 12-15 yataklı koğuş, 3 özel oda ameliyathane, fizik tedavi bölümü, röntgen, laboratuvar, diyabet ünitesi, 11 poliklinik odası, 1 diş ünitesi ve 24 saat hizmet veren Acil Servis bulunuyor. 
Dahiliye, Cerrahi, Kadın Doğum, Çocuk Hastalıkları ve Kulak Burun Boğaz, yeni cildiye uzmanı ve radyolog branşlarında sürekli; Üroloji, Ortopedi, Kardiyoloji, Fizik Tedavi, Göz branşlarında haftanın belirli günlerinde poliklinik hizmeti veriyor. 
 

“BİRÇOK EKSİKLİK TAMAMLANDI”
Bakanlığın gönderdiği bildiriye göre, Hastane Başhekimi Zafer Hıdıroğlu yaptığı açıklamada, hastanede çeşitli branşlarda eksiklikler olmasına rağmen Bakan Filiz Besim döneminde,  birçok eksikliğin tamamlandığını, bir kısmının da tamamlanma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.  
Hıdıroğlu, hastanenin ikinci basamak sağlık hizmeti verdiğini de anımsatarak, belli branşlarda doktorların Başkent Lefkoşa’dan takviye olarak geldiğini belirtti. Hastanede göz, genel cerrahi, dahiliye, kulak burun boğaz, göğüs hastalıkları branşlarında sürekli hekim bulunduğunu, buna ek olarak bir pratisyen hekimin de görev yaptığını kaydeden Hıdıroğlu, Lefkoşa’dan ise ortopedi, üroloji, nöroloji, fizik tedavi hekimi ve çocuk psikiyatristinin geldiğini söyledi. 
Hıdıroğlu, hastanenin 24 saat sağlık hizmeti verdiğini ve poliklinik hizmetleri dışında acil servisinse 1 hekimle 24 saat çalıştığını ifade etti. 

“ACİL KAYIT 24 SAAT... LABORATUVARDA TAM GÜN HİZMET ÇOK YAKINDA”
Hıdıroğlu, son altı aylık dönemde yapılanlara da dikkat çekerek, hastanenin acil kayıt bölümünün 24 saate geçirildiğini, yakın zamanda laboratuvar hizmetlerinin de 24 saate çıkacağını kaydetti. 
Hastanede alet edevat eksikliğin de önemli derecede giderildiğini vurgulayan Hıdıroğlu, buna örnek olarak dijital röntgen cihazını gösterdi. Hıdıroğlu, bu konudaki teknisyen eksikliğinin de giderileceğini ayrıca bir röntgen uzmanının da göreve başladığını söyledi.  
Hıdıroğlu, “Bu konuda bakanlıktan söz aldık. Radyoloji dalında ise bir ultrason cihazı çok yakında alınacak. Son dönemde hastanenin diş ünitesi de yenilendi. Bakanlığın da bir ünite vermesiyle bu bölümdeki verimlilik de artacak” dedi.
Başhekim Hıdıroğlu,  hastanede günlük ortalama poliklinik sayısının 150 ile 300 arasında değiştiğini de dile getirerek, “Bazı hekimlerimiz sayı olarak az olduğu için zaman zaman sıkışma yaşıyoruz ancak hekimlerimiz bu konuda çok özverili davranıyor” ifadesini kullandı.
 

“GÜZELYURT SAĞLIK MERKEZİ ÇOK YERİNDE BİR KARARDI”
Hıdıroğlu, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin 24 saat hizmete geçmesinin çok yerinde bir karar olduğunu da vurgularken, “Bugüne kadar hiçbir bakanın el atmadığı güzel bir uygulama oldu. Bizim yükümüzü hafifleten bir karar alındı. Bunun olumlu neticelerini fazlasıyla gördük. Gece hasta sayımız oldukça azaldı. Güzelyurt Hastanesi güçlendiği oranda buranın yükü daha da azalacak. İki hastanenin güçlenmesi Lefkoşa’ya da nefes aldıracak” diye konuştu.
 

HEDEF; RANDEVU SİSTEMİ
Hıdıroğlu,  başhekim olarak hizmet vermeye başladığından bu yana en büyük projelerinden birinin randevu sistemine geçmek olduğunu da dile getirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
“Fakat bu sisteme geçmek için personele ihtiyaç var. Elimdeki bir personeli bu konuda Lefkoşa’da eğitime gönderdik. Personel verildiği anda hastanemizde randevulu sisteme de geçeceğiz. Bunun için sabırsızlanıyorum.
Sağlık Bakanlığı’nın Cengiz Topel Hastanesi ile ilgili diğer bir önemli projesi de hastaneye diyaliz ünitesinin konulmasıdır. Bu ünite devreye girdiği zaman bölgedeki diyaliz hastaları Lefkoşa’ya gitmekten kurtulacak ve rahat edecektir”.
 

Son Güncelleme: 15.10.2018 12:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Haftalık Trafik Raporu: 70 Kaza, 19 Yaralı
Haftalık Trafik Raporu: 70 Kaza, 19 Yaralı
Feryal Sükan Retrospektif Resim Sergisi Yarın Açılacak
Feryal Sükan Retrospektif Resim Sergisi Yarın Açılacak
LTB Başkanı Harmancı Mağusa Ve Baf Kapılarının Açılması Konusunda LTB’nin Uzun Süreden Beri Çalışma Gerçekleştirdiğini Belirtti
LTB Başkanı Harmancı Mağusa Ve Baf Kapılarının Açılması Konusunda LTB’nin Uzun Süreden Beri Çalışma Gerçekleştirdiğini Belirtti
BRTK İle KTFF Arasında Maç Yayınları Konusunda İşbirliği Protokolü İmzalandı
BRTK İle KTFF Arasında Maç Yayınları Konusunda İşbirliği Protokolü İmzalandı
BAY-SEN BRT'de 25 Hizmet Yılını Dolduran Üyelerine Plaket Verdi
BAY-SEN BRT'de 25 Hizmet Yılını Dolduran Üyelerine Plaket Verdi
Cumhurbaşkanı Akıncı, MÜSİAD Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, MÜSİAD Heyetini Kabul Etti
Yarın 2 Saatlik Elektrik Kesintisi Var
Yarın 2 Saatlik Elektrik Kesintisi Var
Atun: “Geçerli Ve Tutarlı Siyaset Ancak Halkla İç İçe Olmaktan Geçer”
Atun: “Geçerli Ve Tutarlı Siyaset Ancak Halkla İç İçe Olmaktan Geçer”
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Cso Ve Çdso Birleşik Konserleriyle Devam Edecek
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Cso Ve Çdso Birleşik Konserleriyle Devam Edecek
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu İkinci Denemesinde De Toplanamadı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu İkinci Denemesinde De Toplanamadı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim