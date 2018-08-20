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Sağır Sultan Halinizden Utanıyorum ve Sizi Kınıyorum

Sağır Sultan Halinizden Utanıyorum ve Sizi Kınıyorum

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:35
Sağır Sultan Halinizden Utanıyorum ve Sizi Kınıyorum

Sağır Sultan Halinizden Utanıyorum ve Sizi Kınıyorum

Halkın Partisi MYK üyesi Naim Pınar Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yi Ağır şekilde eleştirdi…

Naim Pınar: “Özdil Nami Bey sizin bu sağır sultan halinizden UTANIYORUM ve sizi KINIYORUM…Halk perişan, mutsuz, huzursuz ve kan ağlarken siz sağır sultan unvanını hak ediyorsunuz… Ben de isyandayım ve halkın isyanıyla kucaklaşmaktan korkmuyorum çünkü bu isyan hepimizin”

Kıbrıs Manşet – Özel Haber

Halkın Partisi MYK üyesi Naim Pınar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami’yi eleştirdi. Hükümet ortağı olabileceklerini ancak insan ve yurttaş olmakta farkları olduğunu ifade eden Pınar, “Sn. Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami Bey sizin bu sağır sultan halinizden UTANIYORUM ve sizi KINIYORUM” şeklinde bir paylaşım yaptı. İşte Halkın Partisi MYK üyesi Naim Pınar’ın o paylaşımı

İşte o paylaşım

Hükümet ortağı olabiliriz ama bilesiniz İnsan ve yurttaş olmakta aramızda fark vardır. Sn. Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami Bey sizin bu sağır sultan halinizden UTANIYORUM ve sizi KINIYORUM. Yok, sizin Cumhurbaşkanı Adayı olmanız konusu, yok ticari ilişkilerinizin olduğu kurumlardan elde ettiğiniz kazanç söylentileri, yok AKSA ile ilişkiniz olduğu iddiaları, yok bu krizden en fazla sizin ve sizin gibiler kâr elde ettiği söylentileri ortada dolaşırken ve en önemlisi ülkenin ekonomik krizden başına gelmeyen kalmamışken, Halk perişan, mutsuz, huzursuz ve kan ağlarken siz sağır sultan ünvanını hak ediyorsunuz. Bu halk aptal değildir. Siz böyle yaparak siyasi kariyerinize koruduğunuzu mu sanıyorsunuz? Çok yazık. Bu ülke insanını sevmek, mutluluğu için çabalamak, acısını paylaşmak, çıldırdığında küfrünü yemek, isyanına kucak aşmak sizin gibi cesaretten yoksun birinin işi değil. Ben de isyandayım ve halkın isyanıyla kucaklaşmaktan korkmuyorum çünkü bu isyan hepimizin. Biz halkız ve iyi günde de kötü günde de hep halkımızın yanında olacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Naim Pınarözdil NamiSağır SultanHalkın Partisi
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