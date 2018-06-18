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Rüya Taner 2017-2018 Resital ve Konserler Sezonunu Sona Erdiriyor...

 Konser Piyanist Rüya Taner, 2017-2018 yılı resital ve konserler sezonunu sonlandırıyor.

Rüya Taner 2017-2018 Resital ve Konserler Sezonunu Sona Erdiriyor...

 Konser Piyanist Rüya Taner, 2017-2018 yılı resital ve konserler sezonunu sonlandırıyor.

18 Haziran 2018 Pazartesi 09:37
Rüya Taner 2017-2018 Resital ve Konserler Sezonunu Sona Erdiriyor...


TANER "ROMA MÜZİK FESTİVALİ"NDE SAHNE ALACAK

 Konser Piyanist Rüya Taner, 2017-2018 yılı resital ve konserler sezonunu sonlandırıyor.
İtalya' nın Napoli şehrinde düzenlenen " Napoli Müzik Festivali" kapsamında dün akşam resital veren Taner 21 Haziran Perşembe günü ise Roma’da resital verecek.

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Taner, TC Roma Büyükelçiliği Turizm Müşavirliği ile Roma Belediyesi işbirliğinde" 21 Haziran Dünya Müzik Günü "nedeniyle düzenlenen "Roma Müzik Festivali"nde sahne alacak.
Konser " Cortile del TempiodiApollo, PiazzaCampitelli " Antik Açık Hava' meydanında saat 18.00’de yer alacak.
26 HAZİRAN SALI GÜNÜ KKTC’DE “ESER İÇİN” RESİTAL
Rüya Taner 26 Haziran Salı günü ise " Bellapais'i Koruma ve Kalkındırma Derneği " nin organize ettiği gecede "Eser İçin " konser verecek.
 

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Son Güncelleme: 18.06.2018 13:43
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