Rüya Taner 2017-2018 Resital ve Konserler Sezonunu Sona Erdiriyor...



TANER "ROMA MÜZİK FESTİVALİ"NDE SAHNE ALACAK



Konser Piyanist Rüya Taner, 2017-2018 yılı resital ve konserler sezonunu sonlandırıyor.

İtalya' nın Napoli şehrinde düzenlenen " Napoli Müzik Festivali" kapsamında dün akşam resital veren Taner 21 Haziran Perşembe günü ise Roma’da resital verecek.



Taner, TC Roma Büyükelçiliği Turizm Müşavirliği ile Roma Belediyesi işbirliğinde" 21 Haziran Dünya Müzik Günü "nedeniyle düzenlenen "Roma Müzik Festivali"nde sahne alacak.Konser " Cortile del TempiodiApollo, PiazzaCampitelli " Antik Açık Hava' meydanında saat 18.00’de yer alacak.26 HAZİRAN SALI GÜNÜ KKTC’DE “ESER İÇİN” RESİTALRüya Taner 26 Haziran Salı günü ise " Bellapais'i Koruma ve Kalkındırma Derneği " nin organize ettiği gecede "Eser İçin " konser verecek.