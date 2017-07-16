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16 Temmuz 2017 Pazar 09:35

Rumlar Önce Bize Tazminat Ödesin

Rumlar Önce Bize Tazminat Ödesin
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Rumlar Önce Bize Tazminat Ödesin

Gazeteci-araştırmacı yazar , Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın danışmanlığını yapmış Sabahattin Ismail Kıbrısta tazminat ödemesi gerekenin Rumlar olduğunu iddia etti . Sosyal paylaşım platformu facebooktaki kişisel profilinden açıklama yapan Sabahattin Ismail, Kıbrısta Rumlar tarafından 1963 yılında başlatılan soykırım hareketinin 1974 yılında Rumların savaşı kaybettiğini kabullenmesiyle son bulduğunu dile getirerek tazminatı ödemesi gerekenin savaşı kazanan Türkler değil savaşı kaybeden Rumlar olduğunu belirtti . Almanya'nın savaşı kaybettikten sonra tazminat ödeyerek Avrupa'da barışın sağlandığını ve Almanyanın hiçbir şart öne sürmediğini de belirten Sabahattin Ismail'in paylaşımı yorumsuz olarak şu şekildedir: 

İlle de Rumların mülkiyet ve toprak taleplerini savunanlara sesleniyorum

Rumlar Önce 1963 den gelen tazminat haklarımızı versinler..Enosis için bir savaş başlattılar, soykırım yaptılar, 133 köyümüzü mallarımızı mulklerimizi işgal Edip kullandılar kullanıyorlar. Cumhuriyetteki haklarımızı bütçedeki payımızı yıllarca gasp ettiler. Başlattıkları savaşı kaybettiler.Nüfus mübadelesi anlaşması ile güneye geçmeyi kabul ettiler. Savaş suçlusu ve savaşı kaybeden taraf olarak tazminat ödeyeceklerine üstünden tazminat ve toprak isteyip şart dayatıyorlar. Bu gerçekleri haykıracagınıza Rum'un mallarının avukatlığını yaparsınız. Biz mi dedik onlara savaş çıkartın, soykırım yapın, enosis için adayı kana bulayın, Yunanistan’dan 20 bin asker getirip Adayı işgal edin.
Kıbrıs'ta bir haksız, saldırgan, ilhakcı soykırımcı ,eli kanlı, işgalci, tazminat ödemesi gereken suçlu bir taraf, bir de mazlum haklı soykırıma uğrayan malı mülkü gasp edilen ve tazminat hakkı olan taraf vardır. Mazlumun değil de soykırımcı işgalci Enosisci tarafin yanında yer almak barışcılık ve çözümcü olmak değildir. Almanya savaş suçlusu olarak yargılandı, tazminat ödedi, saldırgan liderler hapse atıldı, 5 ülke tarafından işgal edilip kontrol altına alındı. Avrupa barışı böyle kuruldu. Yaptıkları Almanya'nın yanına kalmadı bedel ödedi müzakerelerde şart kosmadı, zafer kazananların şartlarını kabul etti. Vazgeçin saldırgan ve savaş suçlusu Rum'un avukatlığını yapmaktan.



 
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