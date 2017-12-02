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02 Aralık 2017 Cumartesi 08:51

PSİKOLOJİK KONTROLDEN GEÇECEK

Ayrıldığı eşi Gamze Pehlivanı, herkesin gözü önünde 36 kez bıçaklayarak canlı canlı yakmaya çalışan katil zanlısı Suat Aşır’ın davası doktor raporuna takıldı.

PSİKOLOJİK KONTROLDEN GEÇECEK
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Nisan ayında peş peşe işlenen kadın cinayetlerinden biri olan Gamze Pehlivan cinayeti Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez görüşülmeden ertelendi.

Aşır’ın avukatı psikolojik durumu ile ilgili doktor kontrolü talebinde bulunması üzerine dava dün görüşülmek üzere ertelenmişti.

Başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı, Yargıç Murat Soytaç ve Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi’den oluşan heyetin baktığı davada, doktor kontrolünden geçirilemeyen katil zanlısı, dün yeniden Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Doktor kontrolünden henüz geçirilmedi

Savunma avukatı, Suat Aşır’ın henüz doktor kontrolünden geçirilmediğini, durumu ve rahatsızlığı ile ilgili rapor temin etmek için bir süre talebinde bulundu.

Mahkeme başkanı Melek Esendağlı, doktor raporunun temin edilmesi için davayı ileri bir tarihe erteleyerek oturumu kapattı.

4 ayrı suçtan yargılanacak

Aleyhindeki dosya tamamlanan Suat Aşır, “Taammüden adam öldürme”, “Şiddet tehdidi”, “Zorla adam kaçırma”, “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından yargılanacak.

Önce bıçakladı sonra yakmıştı

Tüyler ürperten cinayet, 20 Nisan tarihinde Lefkoşa’da bir üniversitenin kampusunde meydana gelmişti.

Ayrıldığı sevgilisi Gamze Pehlivan’ı kendisini aldattığı gerekçesi ile Pehlivan’ı 39 kez bıçakladıktan sonra üzerine benzin dökerek yakmıştı.

Ağır yaralanan Gamze Pehlivan, kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmiş, katil zanlısı Aşır ise üniversitede park halinde duran aracın şoförünü bıçakla tehdit ederek olay yerinden kaçmıştı.

Cinayet günü Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklanan Suat Aşır, iki haftalık soruşturmanın ardından 2 Mayıs tarihinde ileride yargılanmak üzere 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmişti. 
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