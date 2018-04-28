Polisten Girne’de Asayiş Ve Trafik Operasyonu…

KUMARHANELERDE 9 KİŞİ, TRAFİKTE DE 150 SÜRÜCÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI
Girne’de polisin dün gece yaptığı asayiş ve trafik operasyonunda, kumarhanelerde 9 kişi, trafikte de 150 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Alkollü olduğu tespit edilen 7 sürücü, trafikten men edildi.
Kontroller sırasına kumarhaneye girmeleri yasak toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
Polis trafik ekipleri operasyon süresince 350 aracı kontrol etti ve 143 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından dolayı ileri işleme gitti. Alkollü oldukları belirlenen 7 sürücü ise trafikten men edildi.