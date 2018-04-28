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Polisten Girne’de Asayiş Ve Trafik Operasyonu…

KUMARHANELERDE 9 KİŞİ, TRAFİKTE DE 150 SÜRÜCÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Polisten Girne’de Asayiş Ve Trafik Operasyonu…

KUMARHANELERDE 9 KİŞİ, TRAFİKTE DE 150 SÜRÜCÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

28 Nisan 2018 Cumartesi 09:15
Polisten Girne’de Asayiş Ve Trafik Operasyonu…

KUMARHANELERDE 9 KİŞİ, TRAFİKTE DE 150 SÜRÜCÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI

Girne’de polisin dün gece yaptığı asayiş ve trafik operasyonunda, kumarhanelerde 9 kişi, trafikte de 150 sürücü hakkında yasal işlem yapıldı. Alkollü olduğu tespit edilen 7 sürücü, trafikten men edildi.

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Polis basın bültenine göre saat 20.00’de başlayan dört saatlik operasyon sırasında, Girne Polis Müdürlüğü’nün sorumluluk sahası içindeki kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri denetlendi. Ayrıca polis ekipleri, anayollar üzerinde de denetimler yaptı.

Kontroller sırasına kumarhaneye girmeleri yasak toplam 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis trafik ekipleri operasyon süresince 350 aracı kontrol etti ve 143 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından dolayı ileri işleme gitti. Alkollü oldukları belirlenen 7 sürücü ise trafikten men edildi.

Son Güncelleme: 28.04.2018 12:18
Anahtar Kelimeler:
UygulamasıAsayişPolisGirne
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