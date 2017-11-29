Polisler savcılıkta FETÖ soruşturmasında!



Başsavcılık tarafından 10'u üst rütbeli olan 53 polisin FETÖ ile ilişkisi bulunduğu gerekçesi ile dün başsavcılığa çağrıldı.



KKTC Başsavcılığı'nca aylardır yürütülen FETÖ-PDY soruşturması kapsamında bir grup polis mensubu dün sorguya çağrıldı. Başsavcılık’ta sorgulanan birkaç polisin ifadesinin alındığı bildirildi.

FETÖ ile bağlantıları olduğu iddia edilen 53 polis mensubunun örgüt üyeleriyle mesajlaştıkları ‘Bylock’ programını kullandıkları belirlendi ancak tek delilin bu olmadığı belirtildi. FETÖ Terör Örgütü üyeleri ile KKTC’de toplantılar yapıldığının bilindiği belirtilmişti. Polis memurlarının himmet verdikleri delillerine de ulaşılırken bazı polis mensuplarının hesaplarında ise yüklü miktarda para bulunduğu belirlenmişti.

Polis mensuplarının açığa alınması durumunda soruşturma sürecinin başlayacağı ve sonraki adımda ise mahkemeye çıkarılacakları bildirildi.

Polis mensuplarının tutuklu ya da tutuksuz yargılanması kararı mahkeme tarafından verilecek.