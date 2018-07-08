banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98734
ALTIN
184.528
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0849
EURO
5.3672
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Son Dakika
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…
Sahte Fransız Kamerunlu çıktı
SAHTE FRANSIZ KAMERUNLU ÇIKTI
Adana'da devlet memurunu öldüren katil Lefkoşa'da yakalandı
KATİL LEFKOŞA'DA YAKALANDI
Aracın lastiklerini patlattı
ARACIN LASTİKLERİNİ PATLATTI
banner282

Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…

YANINDA ÇALIŞTIĞI KİŞİNİN EVİNDEN YAKLAŞIK 11 BİN TL PARA ÇALDI, TUTUKLANDI

Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…

YANINDA ÇALIŞTIĞI KİŞİNİN EVİNDEN YAKLAŞIK 11 BİN TL PARA ÇALDI, TUTUKLANDI

08 Temmuz 2018 Pazar 11:46
Polisiye Olaylar... Kaplıca’da Hırsızlık…

YANINDA ÇALIŞTIĞI KİŞİNİN EVİNDEN YAKLAŞIK 11 BİN TL PARA ÇALDI, TUTUKLANDI
59 YAŞINDAKİ SAĞLI TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ
GİRNE VE GÜZELYURT’TA KASTİ HASAR… ARAÇLARIN CAMINI KIRAN, LASTİĞİNİ PATLATAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Kaplıca’da yanında çalıştığı Ullrick Backer’in evinden yaklaşık 11 bin TL para çalan 46 yaşındaki H.U. (E-) tutuklandı. Polis, kapağı açık olan çelik kasadan 2 bin Euro ve 700 TL çalındığını belirtti. Hırsızlığın, 10 Haziran ile 4 Temmuz tarihleri arasında olduğu tahmin ediliyor.
59 YAŞINDAKİ SAĞLI TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ÖLDÜ
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Genel Yoğun Bakım servisinde tedavi gören Erdil Sağlı (E-59) dün sabah yaşamını yitirdi. Girne’de yaşayan ve 22 Haziran’dan beri hastanede olan Sağlı’nın ölüm sebebi otopside belli olacak. 
GİRNE VE GÜZELYURT’TA KASTİ HASAR…
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne ve Güzelyurt’ta iki aracı kasti hasara uğratan iki kişi tutuklandı.
Girne’de, Hasan Esat Işık Sokak’ta park halinde bulunan Sinah Abadı’ye ait aracın ön camını kıran A.S. (E-37) ile Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi park halinde bulunan Yıltan Cesur’a ait aracın lastiğini patlatan K. B. (E-40) tutuklandı. 
Abadi’nin aracının camının geçtiğimiz Haziran ayında kırıldığı, Cesur’un aracının lastiğinin dün patlatıldığı, araçlara kasti hasar verenlerin de dün tutuklandığı belirtildi. 
 

banner288
Son Güncelleme: 08.07.2018 14:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nın Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
Kervansaray Halk Plajı ve Karaoğlanoğlu Belediye Plajı’nın Deniz Suyu Tahlilleri Temiz Çıktı
41. Güzelyurt Portakal Festivali Kapsamında Dün Akşam 3 Farklı Etkinlik Gerçekleşti
41. Güzelyurt Portakal Festivali Kapsamında Dün Akşam 3 Farklı Etkinlik Gerçekleşti
"Yeşil Barış Hareketi’nden Karaoğlanoğlu Halkına “destek“
"Yeşil Barış Hareketi’nden Karaoğlanoğlu Halkına “destek“
2017-2018 Akademik Yılı ODTÜ Mezunları Ankara’da Düzenlenen Törenle Diplomalarını Aldı!
2017-2018 Akademik Yılı ODTÜ Mezunları Ankara’da Düzenlenen Törenle Diplomalarını Aldı!
LTB-Emaa 2018 Bahar Dönemi Kursları'nın Sergi Açılışı Yapıldı ve Kurslara Katılanlara Belgeleri Takdim Edildi
LTB-Emaa 2018 Bahar Dönemi Kursları'nın Sergi Açılışı Yapıldı ve Kurslara Katılanlara Belgeleri Takdim Edildi
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Ankara’ya Gidiyor...
Cumhurbaşkanı Akıncı Yarın Ankara’ya Gidiyor...
Yılın Genç Kızı Ve Yılın Genç Erkeği Belli Oldu!
Yılın Genç Kızı Ve Yılın Genç Erkeği Belli Oldu!
KTÖS, İlköğretim Dairesi İle Nakil Görüşmelerine Başladığını Duyurdu...
KTÖS, İlköğretim Dairesi İle Nakil Görüşmelerine Başladığını Duyurdu...
Lefkoşa Folklor Derneği, 18. Kültür ve Sanat Günleri’ni Gerçekleştirdi!
Lefkoşa Folklor Derneği, 18. Kültür ve Sanat Günleri’ni Gerçekleştirdi!
Arda Erkan Ölümünün 3’üncü Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı
Arda Erkan Ölümünün 3’üncü Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim