Polis Yasası komiteye geri gönderildi!
Komite Başkanı Ahmet Kaşif, Polis Yasası'nı yeniden görüşülmek üzere komiteye geri alınmasını önerdi. Öneri oy çokluğuyla kabul edildi.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 15 günlük aranın ardından bugün toplandı.
Polis Örgütü Kuruluş Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Önerisinin Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oylandı ve oybirliğiyle onaylandı.
Meclis Genel Kurulu, binlerce polisin beklediği Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri (Değişiklik) Yasa Önerisi görüştü.
Görüşmelerin ardından Komite Başkanı Ahmet Kaşif, Polis Yasası'nı yeniden görüşülmek üzere komiteye geri alınmasını önerdi. Öneri oy çokluğuyla kabul edildi.