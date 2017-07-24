24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:50

Polis Haberleri…

Lapta'da bulunan L.A. isimli Otel plajında rahatsızlanan Nurettin Erdemir’in (E-80), “kalp krizi ve sonrasında gelişen suda boğulma” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan dün Girne-Karakum’da pencereden düşerek hayatını kaybeden Hakan Büyüktosun’un (E-37)ise ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı olarak gelişen kafatası kırığı, beyin doku yaralanması, beyin kanaması ve iç organ yaralanması” olduğu tespit edildi. Gazimağusa’da Güneşoğlu Benzin İstasyonu’nda meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı S.Ç.’nin (E-41) ikametgahında yapılan aramada, bahse konu iş yerinden çalınan paraların bir kısmı ve çelik para kasası ise İskele-Boğaz sahilinde hasarlı bir şekilde bulunarak emare olarak alındı.