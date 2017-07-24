Polis Haberleri…

ERDEMİR’İN “KALP KRİZİ VE SONRASINDA GELİŞEN SUDA BOĞULMA” SONUCU HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
Lapta’da bulunan L.A. isimli Otel plajında rahatsızlanan Nurettin Erdemir’in (E-80), “kalp krizi ve sonrasında gelişen suda boğulma” sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün sahilden yaklaşık 20 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğularak yaşamını yitirdiği düşünülen Erdemir’e bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapıldı.
BÜYÜKTOSUN’UN ÖLÜM SEBEBİ KAFATASI KIRIĞI, BEYİN DOKU YARALANMASI, BEYİN KANAMASI…
Öte yandan dün Girne-Karakum’da pencereden düşerek hayatını kaybeden Hakan Büyüktosun’un (E-37)ise ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı olarak gelişen kafatası kırığı, beyin doku yaralanması, beyin kanaması ve iç organ yaralanması” olduğu tespit edildi.
Büyüktosun’un otopsisi bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapıldı.
BENZİN İSTASYONUNDAKİ HIRSIZLIK OLAYI… PARALARIN BİR KISMI VE KASA BULUNDU
Gazimağusa’da Güneşoğlu Benzin İstasyonu’nda meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı S.Ç.’nin (E-41) ikametgahında yapılan aramada, bahse konu iş yerinden çalınan paraların bir kısmı ve çelik para kasası ise İskele-Boğaz sahilinde hasarlı bir şekilde bulunarak emare olarak alındı.
Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.