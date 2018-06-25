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“Pangea Festival” Cuma Günü Alevkayası'nda Başlıyor

3 GÜNLÜK FESTİVAL BOYUNCA MÜZİK, EKOLOJİK VE SPRİTÜEL AKTİVİTELER, DOĞA SPORLARI, SANAT PERFORMANSLARI SUNULACAK, KATILIMCILAR KAMP YAPABİLECEK

“Pangea Festival” Cuma Günü Alevkayası'nda Başlıyor

3 GÜNLÜK FESTİVAL BOYUNCA MÜZİK, EKOLOJİK VE SPRİTÜEL AKTİVİTELER, DOĞA SPORLARI, SANAT PERFORMANSLARI SUNULACAK, KATILIMCILAR KAMP YAPABİLECEK

25 Haziran 2018 Pazartesi 06:56
“Pangea Festival” Cuma Günü Alevkayası'nda Başlıyor

3 GÜNLÜK FESTİVAL BOYUNCA MÜZİK, EKOLOJİK VE SPRİTÜEL AKTİVİTELER, DOĞA SPORLARI, SANAT PERFORMANSLARI SUNULACAK, KATILIMCILAR KAMP YAPABİLECEK

Alevkayası’nda 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında “Pangea Festival” adıyla çok kültürlü bir festival düzenleniyor.

Festivalde, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden 20’ye yakın DJ ve MC iki farklı sahnede performans sergileyecek.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre festivalde, müziğin yanı sıra ekolojik ve spiritüel aktiviteler, doğa sporları ve sanat performansları yer alacak, yeme içme, sosyalleşme, dinlenme ve kamp yapma olanağı ile birlikte çocuklar için de etkinlikler yer alacak. 

Pangea Festival, adını, 200 milyon yıl önce Dünya'da yaşamın başladığı, henüz savaşların olmadığı zamanlarda bütün kıtaların bir ada gibi birbirine bağlı olduğu süper kıtanın isminden alıyor. Bu yıl birincisi gerçekleştirilecek festivalin amacı; “Adadaki müzik kültürünü zenginleştirmek, farklı coğrafyalardan yenilikçi ve yaratıcı dünya müziklerini sunmak, adada festival turizminin hareketlenmesi için öncülük etmek, turizm için bir çekim merkezi oluşturmak, adada yaşayan (kuzey-güney) ya da turist olarak bulunan farklı etnik kökenlerden insanları bir araya getirmek, birlikte kamp yapmalarını sağlamak, çok kültürlü yaşamın kapılarını açmak, ekolojik farkındalığı artırmak, katılımcıların anlamlı ve keyifli vakit geçirmelerini sağlamak” olarak açıklandı.

Pangea Festival’de iki farklı sahnede Ada genelinden 20’ye yakın DJ ve MC, yeryüzünün farklı coğrafyalarından çıkan yenilikçi, yaratıcı ve eklektik dünya müzikleri çalacaklar. “Multikulti Sahnesi”nde ağırlıklı olarak çok kültürlü eklektik sound, “Second Hand Sound Sahnesi”nde ise ağırlıklı olarak reggae, dub ve elektronik müzik çalınacak.

FESTİVAL ALANI VE ETKİNLİKLER

Festival alanı Esentepe Belediye sınırları içerisinde yer alan Alevkayası Orman Şefliği’nin yakınındaki piknik alanının hemen güneyinde bulunan ve orman içinden geçen toprak yol hattında olacak.

Festivalde DJ performanslarının yanı sıra rehber eşliğinde doğa yürüyüşü yapılacak ve bölgedeki Ermeni Manastırı ziyaret edilecek.

Dağ yolunda bisiklet turu gerçekleştirilecek. Yoga çalışmaları, sanatsal gösteri ve performanslar yer alacaktır. Katılıma açık drum circle etkinliği düzenlenecek. Festivalde çocuklar için de ekolojik farkındalığı ve sanatsal becerileri artırıcı birçok etkinlik yer alacak.

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Doğaya katkı sağlamak amacını da güden festivalde, Kıbrıs’ın kuzeyinden ve güneyinden katılımcıların el birliği ile Alevkayası’nın doğasının iyileştirilmesi ve temizlenmesi amaçlanıyor.

Festival alanında konaklamak isteyenler için tuvalet ve duşların olduğu çadır alanı bulunacak. Dileyen çadırını getirip kurabilecek, dileyen çadır kiralayabilecek.

Pangea Festival, Radio Pangea ile Second Hand Sound System tarafından birlikte organize ediliyor.

Birçok yerden otobüs servislerinin sağlanacağı Festival, 29 Haziran Cuma akşamı 17.00’da başlayıp 1 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00’da son bulacak. Festivalin ilk iki günü ücretli, üçüncü gün ise ücretsiz olacak.

Cuma ve cumartesi iki sahnede, pazar günü ise bir sahnede müzik yer alacak festivalin tek günlük ücretinin 40 TL, iki günlük ücretinin ise 60 TL olacağı belirtildi.

Festivalde gönüllü çalışmak isteyen, stant açmak veya festival hakkında herhangi bilgi almak isteyenlerin 533 877 32 56 numaralı telefondan veya https://www.facebook.com/events/380840155750118/ ve www.pangeafestival.org sayfasından bilgi alabileceği kaydedildi.

 

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Son Güncelleme: 25.06.2018 12:56
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