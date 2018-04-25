Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107401
ALTIN
174.045
DOLAR
4.0965
STERLİN
5.7079
EURO
4.9868
Meteoroloji Dairesi'inden uyarı!
METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN UYARI!
Ercan’da 45 gram eroin
ERCAN'DA 45 GRAM EROİN
Aşıklar yolundan aşağıya düştü
GAZİMAĞUSA’DA FECİ KAZA
Yine kaza!
YİNE KAZA!
banner256

Özyiğit: ''Kıbrıs Türk halkı Atatürk'ün çizdiği yolda yaşamını sürdürüyor''

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin kuruluşunun 447'nci yıldönümü nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Vakıflar İdaresi işbirliğinde ortaokullar ve liseler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Özyiğit: ''Kıbrıs Türk halkı Atatürk'ün çizdiği yolda yaşamını sürdürüyor''

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin kuruluşunun 447'nci yıldönümü nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Vakıflar İdaresi işbirliğinde ortaokullar ve liseler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 19:19
Özyiğit: ''Kıbrıs Türk halkı Atatürk'ün çizdiği yolda yaşamını sürdürüyor''

ÖZYİĞİT: “KIBRIS TÜRK HALKI ATATÜRK’ÜN ÇİZDİĞİ YOLDA YAŞAMINI SÜRDÜRÜYOR”

EĞİTİM BAKANLIĞI VE VAKIFLAR İDARESİ İŞBİRLİĞİNDE DÜZENLENEN KOMPOZİSYON YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin kuruluşunun 447'nci yıldönümü nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Vakıflar İdaresi işbirliğinde ortaokullar ve liseler arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ortaokullar ve liselerden 42’şer eserin katıldığı yarışmada dereceye girenler bakanlıkta düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Ortaokullar kategorisinde birinciliği Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndan Esma Pekmezci, ikinciliği Türk Maarif Koleji’nden Nehir Karadağlı, üçüncülüğü ise Yakın Doğu Koleji’nden Arda Tezer elde etti.

Liseler Kategorisinde ise birinciliği Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden İlayda Birbet Akacan, ikinciliği Yakın Doğu Koleji’nden Meryem Şensoy Tavukçuoğlu ve üçüncülüğü de Türk Maarif Koleji’nden Melin Kayapınar kazandı.

BENTER

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, törende yaptığı konuşmada Vakıflar İdaresi’nin iyilik temelinde sürdürdüğü çalışmaları anlattı.

banner223
Benter, yarışmaya katılan öğrencilerin çok başarılı kompozisyonlar ortaya koyduklarını da belirterek, katılım gösteren tüm öğrencilere ve yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, Kıbrıs Türk halkının, Atatürk’ün çizdiği yolda laiklikten ödün vermeden yaşamını sürdürdüğüne dikkati çekerek, ülkede var olan ve yaratılan değerlerin korunarak ileriki nesillere aktarılabilmesinin önemine işaret etti.

Özyiğit,  “Bize bırakılan mirası sadece koruyarak değil geliştirerek gelecek nesillere aktarılması uğraşı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

Toplumsal bir görev olarak halkın kendi değerlerine sahip çıkması ve bu yapılırken bireysel değil toplumsal değerlerin öne çıkarılması gerektiğinin altını çizen Özyiğit “İyi insan kavramı ben merkezinden çıkıp biz olabilmek, toplum olabilmek ve toplumsal değerlere sahip çıkabilmektir” dedi.

“MÜFREDATTA BİR TAKIM ÇALIŞMALAR YAPILIYOR”

Özyiğit ayrıca yurduna sahip çıkarak, toplumun dokusunu, kültürünü ve ülkesinin ekolojik dengesini koruyacak bilinçli nesilleri yetiştirecek yapının oluşturulması için de müfredatta bir takım çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu: ''Ülkemize artı değer getiren her projenin hayat bulması için çalışacağız''
Ataoğlu: ''Ülkemize artı değer getiren her projenin hayat bulması için çalışacağız''
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi günü toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu pazartesi günü toplanacak
Mağusa Mesarya Lions Kulübü'nden Onkoloji Merkezi'ne bağış
Mağusa Mesarya Lions Kulübü'nden Onkoloji Merkezi'ne bağış
Koopbank'tan yaz dönemi staj fırsatı
Koopbank'tan yaz dönemi staj fırsatı
Erhürman: ''ülkemizdeki kısır tartışmalardan uzak toplumsal bir seferberliği önceliğini yapın''
Erhürman: ''ülkemizdeki kısır tartışmalardan uzak toplumsal bir seferberliği önceliğini yapın''
Babutsalara zarar veren zararlının mücadelesiyle ilgili arazi çalışması yapılacak
Babutsalara zarar veren zararlının mücadelesiyle ilgili arazi çalışması yapılacak
Hava durumu..
Hava durumu..
Ataoğlu bu akşam Ankara’ya gidiyor
Ataoğlu bu akşam Ankara’ya gidiyor
Meteoroloji Dairesi'inden uyarı!
Meteoroloji Dairesi'inden uyarı!
Kamu-Sen ek mesailerin zamanında ve yasalara uygun ödenmesini talep etti
Kamu-Sen ek mesailerin zamanında ve yasalara uygun ödenmesini talep etti

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim