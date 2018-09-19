Özyiğit, Değirmenlik Lisesi'nde İncelemelerde Bulundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, 2018-19 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte Değirmenlik Lisesi’nde incelemelerde bulundu.



Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre Özyiğit, okul içerisinde yapımı tamamlanan tamir ve tadilat işlemleri ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Özyiğit, Değirmenlik Lisesi’nin çevre bölgeler de dahil olmak üzere birçok öğrenciye eğitim verdiğini ifade ederek “Sene sonunda topladığımız bilgiler doğrultusunda koridor ve sınıf zeminlerinde bir takım sorunların var olduğunu tespit ettik, diğer sıkıntılara da müdahale ederek tüm olumsuzluklara rağmen mevcut olan sorunları gidermekle birlikte okulun bakımsız görüntüsünden kurtulmasını sağlayarak tertemiz bir okul yarattık” dedi.



Okulların kapanmasının ardından bakanlığın ilgili birimlerince Değirmenlik Lisesi’nde tespit edilen tüm sorunlara müdahale edildiğini, okul binasının tüm izolasyonu yenilendiğini, koridorların ve bazı sınıfların zemininde yaşanan sorunların da giderilerek yeniden düzeltildiğini belirten Özyiğit, okulda ayrıca eski pencerelerin değiştirilerek yerine alüminyum pencereler yerleştirildiğini ve elektrik sistemi tekrar elden geçirilip iç - dış cephe tamiratıyla birlikte yeniden boyandığını anlattı.



Bakan Özyiğit, incelemelerinin ardından öğrenci ve öğretmenlerle de bir araya gelerek, başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diledi. Gençlerin geleceğe yönelik düşüncelerini dinleyen Özyiğit, öğretmenlerle de görüşerek önümüzdeki eğitim öğretim yılı hakkında görüşlerini aldı.



Eğitim camiası olarak el birliğiyle var olan sıkıntıları atlatacaklarına inanç belirten Özyiğit, kararlılıkla sorunların üzerine gittiklerini ve kimsenin bundan şüphe etmemesini istedi. Öğrencilere daha sağlıklı eğitim ortamları yaratmak adına sabırla yılmadan çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.