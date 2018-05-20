Özuğurlu’nun Ölüm Nedeni Kalp Krizi!

Tarkan Özuğurlu’nun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı.





Polis’ten verilen bilgiye göre bugün Arapköy’de misafirlikte olduğu esnada geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Özuğurlu’nun, Lefkoşa Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu, ölüm nedeni kalp krizi olarak tespit edildi.