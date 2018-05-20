Tarkan Özuğurlu’nun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı.
Özuğurlu’nun Ölüm Nedeni Kalp Krizi!
Tarkan Özuğurlu’nun ölüm nedeninin kalp krizi olduğu açıklandı.
20 Mayıs 2018 Pazar 10:04
Tarkan Özuğurlu’nun ölümnedeninin kalpkrizi olduğu açıklandı.
Polis’ten verilen bilgiye göre bugün Arapköy’de misafirlikte olduğu esnada geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Özuğurlu’nun, Lefkoşa Burhan Nalbanoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsi sonucu, ölüm nedeni kalp krizi olarak tespit edildi.
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