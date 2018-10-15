Özgürgün, Nisap Sorununu Değerlendirdi: “Koltuk Değneği Olacağımıza İnanıyorlarsa Yanılıyorlar“

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Meclis’teki nisap sorunuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Cumhuriyet Meclisi’nde nisabı bile sağlayamayan ama inatla biz hükümet etmeye devam edeceğiz diyen beceriksiz ve çarpık bir yapı ile karşı karşıya kalmak bizleri üzüyor” dedi.

Sözlerine; “Başından beri bu hükümet iş yapamaz derken bunu demek istiyorduk” diyerek devam eden Özgürgün şunları kaydetti:

“Dört başlı gasp hükümeti, halkın en büyük parti olarak meclise gönderdiği ve hükümette görmek istediği Ulusal Birlik Partisi’nin hakkını kişisel hırslar ve koltuk sevdası yüzünden gasp etmiş, çalışması mümkün olmayan bir hükümet kurmuştur. Bu meyanda yapılanlar ortada, sekiz aydır elini halkın cebinden çıkarmayan hükümet yaz aylarında da meclisi toplayacağız diye açıklama yapıp yan gelip yatmıştır ve halen daha meclisi toplayamamaktadır.”

“KOLTUK DEĞNEĞİ OLACAĞIMIZA İNANIYORLARSA YANILIYORLAR”

Özgürgün açıklamasının devamında, “Ulusal Birlik Partisi’nin kendilerine koltuk değneği olacağına inanıyorlarsa yanılıyorlar, üzerlerine düşeni yapsınlar ve meclisi açsınlar, bizler de halkın menfaatine olan tüm yasalara onay verelim” dedi.

“Zorla hükümet etmek uzun ömürlü olmaz” diyen Özgürgün, “Zorla güzellik olmaz, yapamıyorsanız çekileceksiniz ve yapabilen gelip yapacak, bizler hükümet ettiğimiz dönemlerde meclisi açmak için hiç dilenmedik ve dilenmeyiz” ifadelerini kullandı.

