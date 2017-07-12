Özgürgün, Kickboks Federasyonu Heyetini Kabul Etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, sporun gençleri kötü alışkanlıklardan koruduğunu, spor yapmanın çok faydalı olduğunu, bu nedenle sporun her alanına desteğinin devam edeceğini söyledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Özgürgün, nezaket ziyaretinde bulunan KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel ile Yönetim Kurulu üyelerini, Milli Takım Antrenörü ve milli sporcuları kabul etti.

Sporcuların gösterdiği başarılardan son derece memnun olduklarını ifade eden Başbakan Özgürgün, amaçlarının çocukların ve gençlerin spor yapması olduğunu, sporun kötü alışkanlıklardan koruduğunu ve faydalarının çok olduğunu söyledi.

Sporun çocukların hayata bakışını olumlu yönde değiştirdiğini kaydeden Özgürgün, kazanılan başarının motivasyonu artırdığını, sporun her alanına katkılarının devam edeceğini belirtti.

Başbakan Özgürgün, başarılarından dolayı sporcuları ve yöneticileri kutladı.

KKTC Kickboks Federasyonu Başkanı Niyazi Demirel de, 6-9 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenen ve 16 ülkeden yaklaşık 1500 sporcunun yarıştığı kickboks şampiyonasında KKTC’nin üç birincilik, bir ikincilik, iki de üçüncülük kazandığını belirtti.

İzolasyonlar altında olunmasından dolayı bu derecelerin kendileri için daha bir anlamlı olduğunu ifade eden Demirel, “Bu mutluluğumuzu sizinle paylaşmak, yaptığınız katkılardan dolayı da teşekkür etmek istedik” dedi.