ÖZEV Çocuklarından Denktaş’a Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

ÖZEV’i temsilen öğretmenleri eşliğinde bir grup özel eğitim öğrencileri bugün saat 14.15’de Maliye Bakanlığına gelerek Bakan Denktaş’a sürpriz yaptı.Ellerinde pasta ile Bakanı karşılayan öğrencilere, Denktaş’ın torunu Asım ve Asır Dedezade de eşlik etti.Çocukları karşısında gören Maliye Bakanı Serdar Denktaş küçük bir şaşkınlık yaşadı ardından gülümsedi. Maliye Bakanı, pastanın mumunu da çocuklarla birlikte söndürdü.ÖZEV çocukları günün anısına Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın daha önce vakfı ziyareti sırasında tüm öğrencilerin birlikte yer aldığı anı fotoğrafını çerçeveli bir biçimde armağan etti.Ziyarette Denktaş çocuklarla kısa ama sıcak bir sohbet gerçekleştirdi, okul öğretmenlerinden son döneme dair bilgiler aldı.