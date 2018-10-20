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Özersay, Kıbrıslı Rum müzakereci ile görüştü

Özersay, Kıbrıslı Rum müzakereci ile görüştü

20 Ekim 2018 Cumartesi 08:46
Özersay, Kıbrıslı Rum müzakereci ile görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay dün akşam Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis ile bir görüşme gerçekleştirdi. 
Sosyal medya hesabından Mavroyannis ile yaptığı gayriresmi görüşmeyi duyuran Özersay “Birilerine bir şeyleri kanıtlama ihtiyacı duymadan bu türden aracısız, yani doğrudan diyalog kurmanın önemine inanıyorum” ifadelerini kullandı. 
Rum Müzakereci Mavroyannis ile görüş alış verişinde bulunduklarını kaydeden Kudret Özersay, “Kıbrıs’ta son 50 senedir gelecekte ne olacağını müzakere etmekten ve teorik tartışmalar yapmaktan bugünü yaşayamıyoruz, bugüne dair birbirimizi anlama imkanını kaçırıyoruz” vurgusu yaptı.
Bakan Özersay, bir süre önce BM Genel Kurul toplantıları için New York’ta bulunduğu sırada Rum Müzakereci ile bir gayriresmi görüşme daha gerçekleştirmişti. 
Özersay’ın sosyal medya hesabından bu sabah paylaştığı ileti şöyle:
“Kıbrıslı Rum Müzakereci Andreas Mavroyiannis ile dün akşam gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdim. Bir süre önce New York’ta bir araya gelerek farklı konularda yapmış olduğumuz görüş alış verişini bu kez Limasol’da devam ettirdik. 
Kıbrıs’ta son 50 senedir gelecekte ne olacağını müzakere etmekten ve teorik tartışmalar yapmaktan bugünü yaşayamıyoruz, bugüne dair birbirimizi anlama imkanını kaçırıyoruz. Birleşmiş Milletler yahut diğer uluslararası aktörlere bir şeyleri kanıtlama ihtiyacı duymadan bu türden aracısız, bir başka ifadeyle doğrudan diyalog kurmanın önemine inanıyorum.”    
 

Son Güncelleme: 20.10.2018 12:04
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