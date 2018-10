Özersay: “Güzelyurt’ta belirsizlik yatırımla ortadan kalkar”

HALKIN PARTİSİ GÜZELYURT’TA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Güzelyurt’ta belirsizliğin ancak yatırımla ortadan kalkabileceğini, ekonomik ve sosyal kalkınmanın üretime verilecek destekle olacağını belirtti.

Halkın Partisi geçtiğimiz ay başlattığı “Sadece Seçimde Değil, Her Zaman Halkın İçinde” sloganıyla köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Güzelyurt’ta vatandaşlarla bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, ziyarette Kıbrıs sorunu bağlamında vatandaştan gelen “Güzelyurt verilecek mi” sorusu üzerine “Güzelyurt verildi mi, verilecek mi, veriliyor mu diye diye bu bölgemizde maalesef yıllarca belirsizlik beslendi. Verilecek-verilmeyecek tartışmasının Güzelyurt’a faydası değil zararı olur. Güzelyurt’ta belirsizlik ancak yatırımla ortadan kalkar, ekonomik ve sosyal kalkınma bu bölgemizde üretime vereceğimiz destekle olur” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay, hükümet olarak görevlerinin Güzelyurt insanına güven vermek olduğunu belirterek, “Bizim konuşmamız gereken esas konu Güzelyurt’u nasıl kalkındıracağız konusu olmalıdır. Biz hükümet olarak bu sorumluluğumuzun farkındayız” ifadelerini kullandı.

Halkın Partisi’nin Güzelyurt ziyareti sırasında Parti Başkanı Özersay’a, Genel Sekreter Yenal Senin, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, HP milletvekilleri Hasan Büyükoğlu, Gülşah Sanver Manavoğlu, Mesut Genç, Güzelyurt İlçe Başkanı Turgut Alas, ilçe yönetimi ve parti gönüllüleri eşlik etti.

İSTİSMAR KONUSU

Güzelyurt ziyareti sırasında vatandaşlara konuşan Kudret Özersay Özersay şöyle dedi:

“Kıbrıs sorunu bağlamında Güzelyurt her zaman hem güneyde hem de kuzeyde bir istismar konusu oldu. Bunun üzerinden siyaset yapıldı. Benim hissiyatım şudur; biz ‘acaba Güzelyurt verilecek miydi verilmeyecek miydi, ne olacaktı, ne isteyeceklerdi’ diye konuştukça kendimizi aşağıya çekiyoruz. Özetle ihtiyacımız olan şey bu konuyu 50 sene daha konuşup ömrümüzü tüketmek değildir. Ortada bir müzakere bile yokken her konuşmada Güzelyurt verilecek-verilmeyecek konusuna takılırsak bu bize sadece zarar verir ve belirsizliği körükler. Güzelyurt insanının geleceğe bakabilmek ve belirsizlikten uzaklaşmak yönündeki beklentisini herkes dikkate almalı ve bu konuda sorumlu davranmalı, bu konuyu siyaseten istismar etmemelidir.”

“MÜZAKERE DAHİ YOKKEN HARİTA TARTIŞMASI YAPMAK ÜLKEYE ZARAR VERİR”

“Biz önümüze bakalım, bu konuyu temcit pilavı gibi gündeme getirmek doğru değildir. Bunu yapmayalım. O zaman biz buraya nasıl kök salıp, nasıl sahip çıkacağız. Güzelyurt’a yatırımlarla sahip çıkmak gerekir” diyen Özersay, “Harita konusuna gelince, görüşmelerde altı başlıktan biridir. Bu aşamada görüşmeler olumsuz sonuçlandıktan sonra ki Cumhurbaşkanı haritayı geri çektim demesine rağmen biz halen harita konuşur, konuşulması için çaba harcarsak yersiz olur. Bu konuda ısrar edersek kimse taş taş üstüne koymaz. Ben, bu memlekette elinde haritayla gezen ve bak burayı verdiler diyerek siyaset yapan insanlar gördüm. Gezip gezip “bak burası verilecek diyerek, insanların duygularıyla oynayarak, üstelik de 50 senedir hiç sonuca ulaşmamış bir müzakere süreci varken bunun üzerinden propaganda yapmak doğru olmadığı gibi, kendisini devleti savunan insanlar olarak tanımlayanların bunu yapması da bir başka çelişkidir” dedi.

Kıbrıs Türk halkına en büyük zararı bu ve benzeri yaklaşımların vereceğini kaydeden Özersay, bu kötülüğün yapılmaması gerektiğini, Hükümete düşen görevin bakanların anlattığı projeleri hayata geçirerek, Güzelyurt’u kalkındırmak ve güçlendirmek olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre, ekonomik sorunlarla bağlantılı çok sayıda soruya da cevap veren ve yapılan önerileri dinleyen Halkın Partisi yetkilileri bölge ve köy ziyaretlerinin devam edeceğini, sadece seçim zamanı değil, her zaman Halkın yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladılar.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan vatandaştan gelen sorular üzerine, Güzelyurt için yapılan projeler hakkında bilgi verdi.

Atakan şöyle konuştu:

“TC karayollarıyla işbirliği içinde hazırlanmış, 2021 ‘de sonlanacak bir Karayolları Master Planı vardır. Master Planının 2018 revize döneminde Turizm Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığının da dâhil olduğu bir platformda, Güzelyurt’un turistik bir yapıya kavuşması için çalışmalar yaptık. Güzelyurt ilçe olarak aslında denizin kenarında ama merkez olarak denizden oldukça uzak hatta denizi görmeyen bir yapıya sahiptir. Güzelyurt’un turizm açısından geliştirilmesine büyük katkısı olacağına inandığım 2019 ekonomik planlamanın içerisine aldığımız, Mevlevi- Kalkanlı, ODTÜ kampüsünün giriş bölümünden ve yine oradan Gaziveren’e doğru iki tane yol projemiz vardır. Belirlenen turizm alanlarına ulaşımın sağlanması bizim için her şeyden önemlidir. Bahsettiğim turizm alanlarına gidecek iki tane ana aks yarattık ki; bu, şu anda bir bölümünü açmış olduğumuz Güzelyurt-Doğancı Kavşağına kadar olan mevcut çevre yoluyla da uyumlu şekilde planlanmış ve projelendirilmiştir. Yani her şeyiyle hazır durumdadır. 2019’un mali bütçesine bunu koyduk. “

Bunlara ek olarak Turizm Bakanlığıyla birlikte belirlenen turizm bölgesinde çok büyük boyutlu değil ama bölgeye ve çevreye hizmet verecek bir de marina projelendirdiklerini belirten Atakan, bu yol projelerinin 2019 yılında hayata geçmeye başlayacağını, buna paralel olarak 2019-2020-2021 yıllarındaki ana perspektiflerinin bu geniş aks üzerine bir de marina kondurmak olduğunu vurguladı.

Hedeflenen marinanın sağına soluna ve daha yakın periferilerine hem turizmi hem de ticareti canlandırıcı çalışmalar yapmak olduğuna işaret eden Atakan, “Yapılacak çalışmaların neticesinde özelikle bölgenin bakir dokusunu bozmadan, örneğin Girne’de yaşadığımız sıkıntıları, üst üste giydirilen ve Girne’nin bakir dokusunu, güzelliğini cehenneme çeviren gibi çarpık yapılanmadan etkilenmeyecek şekilde, Güzelyurt’un ve çevrenin dokusunu koruyarak buradaki turizm alanlarının geliştirilmesi için 2019 yılında bütçenin geçmesiyle birlikte projeler hayat bulacaktır. Tüm bunların Güzelyurt İlçemize ve bölgeye çok önemli getirisi olacağı düşüncesindeyim.” Dedi.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, vatandaştan gelen sorular üzerine yapılan çalışmalar ve sosyal konut projesi hakkında bilgi verdi.

İçişleri Bakanlığı nezdinde bugüne kadar birçok yerde kırsal kesim arazisi dağıtıldığını belirten Ayşegül Baybars, “Burada da Mevlevi, Kalkanlı ve daha başka birçok yerde dağıtıldı. Kırsal kesim dağıtımlarında yaşanan adaletsizlik nedeniyle de büyük olayların çıktığını gördük. Bu aslında ne sosyal kalkınmayı ne de ekonomik kalkınmayı sağladı. Çünkü altyapısı olmayan birçok yeri kişilere arazi verilsin diye dağıttılar. Dağıtımlar birazda siyasi rant ve çıkar uğruna yapıldı. Maalesef adil bir dağıtım yapıldığını çok fazla söylemek mümkün değil. Ben bugün notlamalara ve nasıl dağıtıldığına baktığımda çok da adil dağıtılmadığını görebiliyorum. Hep sıkıntılıdır. Bir kesimi mutlu etmişken bir kesimi de mutlu etmemiştir. Alanlar da mutlu olamadı. Çünkü oraya altyapı, elektrik, su ve yol gitmediği için ne içerisine yeni evlenen çiftler konut yapabildi ne de yapanlar rahat edebildi, suyunu taşıma suyuyla döndürmek zorunda bırakıldı. Bu daha da kaotik bir duruma yol açtı” dedi.

HP’nin seçimden önce de seçimden sonra da duruşunu koruduğunu İçişleri Bakanlığı’nın Kolay Konut Edindirme Birimi’nin, kırsal kesim arazisi dağıtmak için değil, konut edindirmek için bulunduğunu ve iki bölge üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

“İlk etapta Maraş Mağusa ve Güzelyurt bölgesi. Şu anda Maraş Mağusa’da arazi tespiti tamamlandı. Maraş’ta Sosyal Konut projesini kentsel dönüşümle birlikte hayata nasıl geçireceğimizi, istihdamı, ticareti, ekonomiyi nasıl canlandıracağımızı sadece konut yapıp bırakarak değil, altyapısıyla, okuluyla, yeşil alanıyla, çocuk parkıyla bir kentsel dönüşümü sağlayacağız” diyen Baybars, ikinci bakılacak öncelikli yerin de Güzelyurt olduğunu vurguladı.

Baybars şöyle konuştu:

“Bu iki bölgenin yıllardır ihmal edildiğinin bilincindeyiz. Yıllardır Güzelyurt, Kıbrıs Sorununun yarattığı belirsizlik yüzünden, vatandaşlarımızın da dediği gibi “veridi veriliyor” söylemleriyle insanlarımız burada kalmak istemediler ve cenazelerini dahi başka bölgelerde toprağa vermek durumunda bırakıldılar. Dolayısıyla tüm sorunların bilincindeyiz. Bizim temel projemiz sosyal konuttur. Bu konuda da proje çalışmalarımızı yaptık. Finansman anlamında bankalarla görüşüyoruz. Güzelyurt için de en yakın zamanda yer tespiti yapılacak ve bu bağlamda öncelik verdiğimiz bölgelerden biri olarak sosyal konut projesi hayat bulacaktır”