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Özçınar ve ekibi Bostancı’daydı

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis Üyeliği adaylarıyla birlikte Bostancı’yı ziyaret etti.

Özçınar ve ekibi Bostancı’daydı

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis Üyeliği adaylarıyla birlikte Bostancı’yı ziyaret etti.

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:24
Özçınar ve ekibi Bostancı’daydı

Güzelyurt Belediye Başkanı ve UBP Belediye Başkan adayı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis Üyeliği adaylarıyla birlikte Bostancı’yı ziyaret etti.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar,  yol, kaldırım, çöp, temizlik gibi klasik belediye hizmetlerinin zaten eksiksiz yapıldığına dikkat çekerek, belediye hizmetlerinde çıtanın artık yükseldiğini söyledi. 

Bu kapsamda bölge halkının yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara yöneldiğini belirten Özçınar, Bostancı için yeni bir düzenlemeye gidildiğini anlattı. Bostancı’ya yapılan yeni Cami yanında bölge halkının günlük hayatta kullanabileceği yeni bir yaşam alanı oluşturulduğunu anlatan Özçınar, çevre düzenlemesi kapsamında projede çocuk oyun elemanları, yürüyüş yolları ve fitness aletleri  yer alacağını belirtti.

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Güzelyurt Belediyesi’nin çağdaşlaşmanın göstergesi olan ve insanların yaşam standartlarını yükselten  yatırımlara imza attığını vurgulayan Özçınar, sosyal belediyecilik alanında da kendinden söz ettiren bir yapıya kavuştuğunu kaydetti.

Özçınar, yeni dönemde ilk olarak yeni Bostancı Şube Binası’nın, düğün parkı’nın yanına inşa edileceğini söyledi. Yeni Şube binasının yapılmasıyla birlikte düğün salonunda da yeni bir düzenlemeye gidileceğini kaydeden Özçınar, Bostancı’da yeni bir sosyal merkez yaratılacağını ifade etti. Güzelyurt Belediyesi olarak iç göçün önlenebilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirmeyi planladıkları konut ve diğer projelere ilişkin bilgi aktardı. 

 

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Son Güncelleme: 18.06.2018 17:57
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