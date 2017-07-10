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10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:52

Ozanköy Ve Çevresinde İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Girne Belediyesi, Ozanköy ve çevresinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Ozanköy Ve Çevresinde İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
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 Girne Belediyesi, Ozanköy ve çevresinde içme suyu hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada,  Ozanköy ve çevresinde yaklaşık 5 km uzunluğunda eski ve paslanmış 2 inçlik içme suyu hattının yeni 4 inçlik borularla değiştirildiği, bölgede yaklaşık 6 km uzunluğunda daha içme suyu hattı yenilemesi için çalışma yapılacağı belirtildi.

Ozanköy Merkez’de yaklaşık 10 gün daha çalışmaların süreceğine dikkat çekilerek, su ile ilgili sıkıntısı olan vatandaşların 0542 882 11 18 telefon numarasını arayabileceği kaydedildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, altyapı çalışmalarına önem verdiklerine dikkat çekerek, 20 yıldan buyana değişmeyen, paslanıp yıpranan içme suyu hattının belediyenin öz kaynağı ve çalışanları tarafından değiştirildiğini, amaçlarının halka sağlıklı su sağlamak olduğunu kaydetti.

Güngördü, önümüzdeki günlerde de köy merkezinde süren çalışmalar nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşanabileceğini ifade ederek, vatandaşlara anlayışları için teşekkür etti. Güngördü, kazılan yerlerin en kısa sürede asfalt ve parke işlemlerinin de tamamlanacağını söyledi.

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