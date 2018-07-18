Oymakbaşı Ve Liderler Döndü!



Zirve, Beşparmak ve Üç Şehitler İzcilik Derneklerine bağlı 35 lider ve lider adayı Türkiye İzcilik Federasyonu’nun Bolu Aladağ’daki Tevfik Rüştü Günday Eğitim Tesislerinde Oymakbaşı ve LTK eğitimlerini alarak Ada’ya döndüler.

Derneklerin Basın Sözcüsü Bakiye Lord, açıklamasında, bir haftalık kursa katılan izci liderleri ve gönüllülerin, zorlu geçen kursun ardından KKTC’deki izciliği bir adım daha ileriye taşımak için heyecan duyduklarını ve KKTC İzciliğini kurumsal bir yapıya ulaştırma adına yaptıkları çalışmaların artık sona ulaşma noktasında olduğunu belirtti.

İNCE

Derneklerin Genel Sorumlusu Hakan İnce ise, KKTC gençliğine daha iyi izcilik eğitimi vermek için liderleri bulundukları seviyelerden bir üst seviyeye çıkarmak adına kurslara göndermeye devam edeceklerini bildirdi.

İnce, kurs süresince katkı koyan Türkiye İzcilik Federasyonu (TİF) Başkanı Hasan Subaşı, Eğitim Kurulu Başkanı Süheyla Derindere Subaşı, tüm eğitimci liderler ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne teşekkür etti.

