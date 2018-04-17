Otobüs Kazası… Şoför Çetinkaya Hastaneye Kaldırıldı

Salamis kavşağında bugün meydana gelen kazada otobüs içine sıkışan şoför 27 yaşındaki Erkin Çetinkaya, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk bilgilerde Çetinkaya’nın durumunun kritik, ancak şuurunun açık olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili ilk haberlerde şoförün ismi Ekrem olarak kullanılmış, ancak daha sonra Erkin olarak düzeltilmişti.

Saat 16.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan TPJ 119 plakalı boş otobüs bir evin içerisine girmiş, sürücü 27 yaşındaki Erkin Çetinkaya otobüs içerisinde sıkışmıştı.