Örnek bir spor kulübü tatlı spor kulübü

ÖRNEK BİR SPOR KULÜBÜ TATLI SPOR KULÜBÜ

ERGÜN YAHAT

Tatlı Spor Kulübü sporcuları birinci cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş'ın kabrini ziyaret edip çiçekler bırakıp dua ettiler. Kulüp başkanı Ömer Tatlı Kıbrıs'ta böyle bir değerin mezarını ziyaret edip genç nesillerimiz sporcularımıza vatanımız için verdiği mücadele yıllarını anlatmamız bir vatan borcu olduğunu ülkemiz için mücadele eden' merhum olan şehit düşen askerlerimizede Allah'dan rahmet diler mekanlarının cennet olmasını dilerim dedi.