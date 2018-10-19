banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96402
ALTIN
224.132
DOLAR
5.6763
STERLİN
7.4120
EURO
6.5271
Kayıtsız doktorluk yapan kişi tutuklandı
KAYITSIZ DOKTORLUK YAPAN KİŞİ TUTUKLANDI
Ijaz 3 gün tutuklu kalacak
Ijaz 3 gün tutuklu kalacak
Tecavüz soruşturması sürüyor
Tecavüz soruşturması sürüyor
Önan 4 gün daha tutuklu kalacak
Önan 4 gün daha tutuklu...
banner282

Önan 4 gün daha tutuklu kalacak

Merit Royal Casino’da yaşanan vurgun soruşturmasında tutuklanan Mustafa Önan aleyhindeki soruşturma devam ediyor.  Önan, bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Önan 4 gün daha tutuklu kalacak

Merit Royal Casino’da yaşanan vurgun soruşturmasında tutuklanan Mustafa Önan aleyhindeki soruşturma devam ediyor.  Önan, bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ekim 2018 Cuma 16:59
Önan 4 gün daha tutuklu kalacak

Önan 4 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Merit Royal Casino’da yaşanan vurgun soruşturmasında tutuklanan Mustafa Önan aleyhindeki soruşturma devam ediyor.  Önan, bugün ek tutukluluk talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolun’da görevli polis memuru Ali Aslan, zanlı Mustafa Önan’ın “Müstahdem tarafından sirkat” , “Başkasının kimliğine bürünme” ve “Sahtekârlıkla para temini” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis memuru Ali Aslan, zanlının 22 Eylül ve 5 Ekim tarihleri arasında A.C., isimli kişinin kimliğine bürünerek casino kasasından oyun oynamış gibi gösterip 2 bin 100 Dolar parayı sahtekarlıkla temin ettiğini söyledi. 
Alınan tutukluluk süresinde, zanlının bir oyun oynadığı yönünde ifade verdiğini kaydeden Aslan, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğuna vurgu yaptı. 
Aslan, soruşturmanın çok ciddi olduğuna dikkati çekerek zanlının 4 gün daha tutuklu kalması talebinde bulundu. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi. 
 

Son Güncelleme: 19.10.2018 17:03
Anahtar Kelimeler:
CasinoTutuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği’nden 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü Mesajı
Kıbrıs Türk Hava Trafik Kontrolörleri Derneği’nden 20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü Mesajı
TKP- Yeni Güçler: “Basına yönelik haciz işlemini protesto ederiz”
TKP- Yeni Güçler: “Basına yönelik haciz işlemini protesto ederiz”
Trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi
Trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsünün kimliği tespit edildi
Kktc İnsan Hakları Derneği Vııı. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Yapılacak
Kktc İnsan Hakları Derneği Vııı. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yarın Yapılacak
Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinin kapasite arttırma çalışması tamamlandı
Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisinin kapasite arttırma çalışması tamamlandı
Çevre Koruma Dairesi'nden Yeni Uygulama...“atık Kağıt Ve Kartonlarınızı Çöpe Atmayın”
Çevre Koruma Dairesi'nden Yeni Uygulama...“atık Kağıt Ve Kartonlarınızı Çöpe Atmayın”
Ijaz 3 gün tutuklu kalacak
Ijaz 3 gün tutuklu kalacak
Tecavüz soruşturması sürüyor
Tecavüz soruşturması sürüyor
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
“20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü”…denktaş, Çalışanları Kutladı
“20 Ekim Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü”…denktaş, Çalışanları Kutladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim