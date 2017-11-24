“Öğretmenler ücretli köleye çevrilmek isteniyor”





KTOEÖS Başkanı Selma Eylem basın açıklamasında, sendikanın ivedi taleplerine yer vererek, çağdaş, bilimsel, laik bir eğitim sisteminin devlet politikası yapılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) “24 Kasım Öğretmenler Günü” dolayısıyla bugün Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk koydu, Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyerek basın açıklaması okudu.



KTOEÖS Başkanı Selma Eylem basın açıklamasında, sendikanın ivedi taleplerine yer vererek, çağdaş, bilimsel, laik bir eğitim sisteminin devlet politikası yapılması gerektiğini belirtti.



KTOEÖS eylemde, “Eğitime ve Öğretmene Yapılan Saldırılara Asla İzin Vermeyeceğiz”, “Yüzlerce İşsiz Öğretmenimiz Var İthal Öğretmene Ne Gerek Var”, “Siz Seçim Derdinde Biz Geçim Derdinde”, “Öğretmenler Ücretli Köle Değildir”, “Dogmatik Değil Kamusal Bilimsel Demokratik Ve Çağdaş Eğitimi Yılmadan Savunmaya Devam Edeceğiz” yazılı pankartlar taşıdı.



Meclis önündeki eylemde basın açıklamasını sendika başkanı Selma Eylem okudu.



“GELECEK ÖĞRETMENLERİN ESERİ OLACAKTIR”

Eylem, eğitimin, bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli ve en sağlam araç olduğunu söyleyerek, eğitimin temeli ve uygulayıcısı olan öğretmenlerin toplumların geleceklerinin teminatı ve temel unsuru olduğunu vurguladı.



Atatürk’ün "Gelecek Öğretmenlerin Eseri Olacaktır" sözünü anımsatan Eylem, onun yüksek öngörüsü ile bu durumu ortaya koyduğunu dile getirdi.

“ÖĞRETMENLER ÜCRETLİ KÖLEYE ÇEVRİLMEK İSTENİYOR”

Bugünün 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kutlanırken Atatürk'ün işaret ettiği kamusal, çağdaş, fırsat eşitliğine dayalı, bilimsel, laik eğitimin ortadan kaldırılmaya çalışıldığını savunan Eylem, “Öğretmenler ise ücretli köleye çevrilmek, etkisizleştirilmek, itibarsızlaştırılmak ve toplumdaki statülerini kaybetmekle karşı karşıya bırakılıp ortaçağ karanlığına hapsedilmek istenmektedir” iddiasında bulundu.



Eylem, şöyle devam etti:



“Tasarlanan eğitim sistemiyle, insan hakları, demokratik, laik, çağdaş toplum yapısı ortadan kaldırılmakta, muhafazakâr, dindar, kindar nesiller devlet eliyle yetiştirilmeye çalışılmaktadır. Bu kaba ve karanlık ortamda öğretmene biçilen rol emeği yeniden dönüştürecek olan böylesi nesilleri yetiştirmesidir. İş derdine, geçim derdine düşürülmüş, aydın kişiliği yok edilmiş, pasifliğe ve çaresizliğe mahkûm edilmiş, desteklenmeyen, örgütsüzleştirilen, yeni bir öğretmen profili yaratmaya çalışılmaktadır. Türkiye’de yürürlüğe konmuş bu Neoliberal görünümlü, gerici, teslimiyetçi, çağdışı dayatmalar Kıbrıs’ın kuzeyine de monte edilmeye çalışılmaktadır”

Ülkede okul yapılmadığını, kaynakların kısıtlandığını, kadroların atanmadığını, öğretmenlerin işsizliğe, köleliğe mahkum edildiğini savunan Eylem, buna karşılık camiler, külliyeler açıldığını, eksik öğretmenin olmadığı branşlara bile TC'den öğretmenler istihdam edildiğini ileri sürdü.



Öğretmenlerin iş yükünün artırıldığını, sorunlarla baş başa, desteksiz bırakıldığını, sosyal güvensizlik, Göç Yasası gibi yasalarla yok edilmek istendiğini ileri süren Eylem, “Ahlakı sadece Sünni ahlak olarak göstermek isteyen, Anayasa, Milli Eğitim Yasasını çiğneyen bu anlayış, Atatürk'ün çağdaşlaşma, batılılaşma düşüncesini bile yok etmek için tüm gericiliğiyle toplumu esir almaya çalışırken, öğretmeni karşısında bulacağını bildiğinden saldırılarını artırmıştır” iddiasında bulundu.



Kamusal eğitimin ve aydın öğretmenin mücadele gücü olan sendikaları ortadan kaldırmak için yandaş sendika kurdurulduğunu, ajan öğretmen atandığını, ilahiyat açıldığını savunan Eylem, “Öğretmeni örgütsüzleştirmek, diz çöktürtmek için her türlü asimilasyoncu baskıcı dayatmalara başvurulmaktadır” dedi.

“MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”



Eylem, “Atatürk'ün Latin alfabesinin başöğretmenliğini yaptığı gün olan ve bugün Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım’da O'nun laik bilimsel eğitim, insan hakları, demokrasi, çağdaş toplum, özgür ve toplumsal statüsü tartışılmayan öğretmen profilini ve ilkelerini savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“Kıbrıs Türk toplumunun çağdaş, laik toplum yapısını dönüştürmeye çalışan dayatmalara karşı, kamusal eğitim ve sağlık hakkının gasp edilmesine karşı, tüm çalışanların haklarına yapılan saldırı ve dayatmalara karşı mücadeleyi sürdürecek, geleceğin dünyasını kurmak için kavgamızı büyüteceğiz” diyen Eylem, ivedi taleplerini sıraladı.



“Göç Yasası gibi adaletsiz, gayri ahlaki yasa derhal kaldırılmalı, tüm çalışanlar tek yasada birleştirilmedir. Öğretmenler Emeklilik Yasası ve Öğretmenler Yasası içinde olmalıdır” ifadesini kullanan Eylem, 1983’ten beri verilmeyen, Öğretmenler Yasası’nın 65. maddesi olan risk tahsisatının verilmesi gerektiğini söyledi.



Öğretmen meslek hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı emeklilik tüzüğünün geçirilmesi, tüm öğretmenlere öğretmenlik mesleğinin zorlukları ve önemi dikkate alınarak 20 yıllık hizmet karşılığında emeklilik hakkı ve emeklilik maaşı verilmesi gerektiğini dile getiren Eylem, öğretmenin kendini geliştirmesi, yenilemesi ve motivasyonunun geliştirmesi, tükenmişlik sendromuna girmemesi için 7 yılda 1 ödenekli olarak kurs ya da eğitim alma hakkı tanınmasını talep etti.

“ÇAĞDAŞ, BİLİMSEL, LAİK BİR EĞİTİM SİSTEMİ DEVLET POLİTİKASI YAPILMALI”



Öğretmenlere 5 yılda 1 yıpranma payı hakkı verilmesi, tüm kadın çalışanlar ve öğretmenlerin doğum izinlerinin 3 ay önce ve 3 ay sonra olacak şekilde düzenlenmesi, talep edilmesi halinde 6 ay ödenekli izin hakkı tanınması gerektiğini belirten Eylem, “Sosyal Güven(siz)lik Yasası ile çalınan İhtiyat Sandığı kesintileri %4-%4 yerine %5-%5’e çıkarılmalıdır” dedi.



Eylem, şunları kaydetti:



“Öğretmenler Yasasına bağlı olarak Teknik Kurul Toplantıları düzenli hale getirilmeli ve eğitimde çağdışı kalmış tüzük, müfredat değişiklikleri derhal yapılmalıdır. Fakirlik sınırına itilen öğretmen ve çalışanlar için adaletli vergi sistemi ile az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. HP hesaplamaları realiteye kavuşturularak iki ayda bir konsolide edilmelidir. Öğretmenlerin çift kadro atamaları sonlandırılmalı. Yolluk ve lojman uygulaması derhal başlatılmalıdır. Eğitim sisteminin Türkiye eğitim sistemi ile paralel gitmesi sonlandırılarak 2014 Şura Kararları dikkate alınmalı eğitimde yap-boz eğiliminden vazgeçilmeli, çağdaş, bilimsel, laik bir eğitim sistemi devlet politikası yapılmalıdır. Atama bekleyen öğretmenlerimiz iş, aş beklerken TC’den öğretmen görevlendirme kararı derhal geri alınmalıdır.”



Eğitime bütçe ayrılması, eksik kadroların doldurulması, öğretmenlere her geçen gün yeni yükler eklemekten vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Eylem, “Taleplerimizin takipçisi olmaya devam edecek, mücadelemizden yılmayacak, vazgeçmeyeceğiz” dedi.





Gözde Süreç Sarı

