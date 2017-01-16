O Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurulunda Onaylandı

KKTC İLE TC HÜKÜMETİ ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMAYA (ONAY) YASA TASARISI OYÇOKLUĞUYLA ONAYLANDI



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin KKTC ile TC Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı görüşülerek, 39 kabul’e karşı 4 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi. Oylamaya 7 milletvekili katılmadı.Elektrik değil, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji konularını da kapsayan Onay yasa tasarısı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki enerji alanında mevcut işbirliğinin, uluslararası yükümlülüklere saygı göstererek, eşitlik, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler temelinde, tarafların uzmanlıklarını ve gelişim ihtiyaçlarını hesaba katarak, ulusal mevzuatlar çerçevesinde, bilimsel, teknik, teknolojik, yasal, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmek ve her iki ülkenin enerji alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşları arasındaki ortaklığını güçlendirmeyi” amaçlıyor.Oylamanın ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, gruplar arası mutabakat gereği sona erdi.Bir sonraki görüşme, yarın saat 10.00’da yapılacak.TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, dövizin yükselişi konusunda konuştu.Alım gücünün düştüğünü, toplumun hükümetten ses beklediğin söyleyen Angolemli Fiyat İstikrar Fonu’nun amacına uygun çalışması gerektiğini kaydetti.Ülkede yeterli denetim yapılmadığını söyleyen Angolemli, hiçbir sektörün denetlenmediğini savundu.Fiyatların tekelleştiğini Rekabet Kurumu’nun işlemediğini söyleyen Angolemli, hükümetin önlem almasını istedi.Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, enerjisi dışa bağlı ülkelerin ekonomilerinin kırılgan olduğunu söyledi.Döviz üzerinde seviye belirlemenin mümkün olmadığını, hükümetlerin imkanları değerlendirerek önlemler aldığını söyleyen Atun, kiraların TL üzerinden yapılmasını teşvik edecek önlemler alınabileceğini kaydetti.Atun, kredi programlarının da TL üzerinden yapılması adına teşvik çalışmaları bulunduğunu ifade etti.Daha sonra KKTC ile TC Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.İlk olarak UBP milletvekili Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ raporu okudu.ERHÜRMANDaha sonra CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz alarak, “Bu anlaşma genel olarak enerji alanında işbirliğine ilişkin bir anlaşmadır” dedi.Elektrik değil, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji konularını da kapsayan bir anlaşma olduğunu söyleyen Erhürman, bunun önemli bir nokta olduğunu kaydetti.Anlaşmanın amaçlarını okuyan Erhürman, amaçların “işbirliğini geliştirilmeyi teşvik etme” içerdiğini, bir niyet belirtildiğini söyledi.Erhürman, kamuoyunda enterkonnekte sisteme bağlanma konusunda bir anlaşma olduğuna yönelik algının yanlış olduğunu belirtti.Erhürman, enterkonnekte sistem konusunda CTP’nin görüşlerini anlattı.Bu anlaşmanın ardından doğrudan elektrikte enterkonnekte sisteme ilişkin bir anlaşma yapılırsa, buna prensipte karşı olmadıklarını, Avrupa’nın dahil olduğu sisteme bağlanmayı istediklerini, bunun ucuz ve kaliteli elektriğe ulaşmada kolaylık sağlayacağını söyleyen Erhürman, bunların gerçekleşmesi için bazı olumsuzlukların ortadan kalkması gerektiğini kaydetti.Erhürman, olumsuzluklar arasında alım garantisinin de yer aldığını belirtti.Elektrikte enterkonnekte sistemle ilgili gayri resmi de olsa girişimler varsa, bunların ne zaman meclis gündemine geleceğini soran Erhürman, üç ay önce bu konuda meclis komitesi kurulması önerisinde bulunduklarını ancak bir adım atılmadığını söyledi.Erhürman, CTP’nin bu anlaşma sonrasında, hükümetin elektrikte enterkonnekte sistem adını vereceği ama kablo ile TC’den enerji getirilmesini içeren bir sözleşmeye ret oyun vereceğini, ayrıca alım garantisi verilmesi durumunda da buna evet demeyeceklerini belirterek, partinin karşı olduğu konuları anlattı.Erhürman, Kıbrıs Türk halkının haklarını korumayacak bir anlaşmaya evet demeyeceklerini dile getirdi.TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, anlaşmanın amacının ne olduğunu sorarak, “nereye çekerseniz gider” dedi.İçeriğinin toplum yararına olup olmadığına bakmak gerektiğini dil getiren Angolemli, amaçlar bölümünü okuyarak, amacın ucuz, çevreye dost, temiz enerji olması gerektiğini kaydetti.Anlaşmanın amacı ve niyetinin belli olmadığını söyleyen Angolemli, bu nedenle olumlu oy kullanmayacaklarını belirtti.Anlaşmada KIB-TEK’in adının hiç geçmediğini, ucuz elektrikten söz edilmediğini, kurumun sürdürülebilir bir yapıya kavuşması gerektiğini söyleyen Angolemli, “Hükümet KIB-TEK’i gözden çıkarmıştır” dedi.Angolemli, anlaşmaya hayır oyu vereceklerini kaydetti.Hükümetin, elektriğe zam üstüne zam yaparak, kamuoyu oluşturup KIB-TEK’i özelleştirme amacında olduğunu söyleyen Angolemli, halkın bu zamları kaldıracak gücü olmadığını belirtti.Angolemli, ek bütçe oluşturularak, elzem tüketim maddelerinin sübvanseye yapılmasını istedi.Angolemli KIB-TEK’in özerk bir yapıya kavuşturulmasını istedi.TDP milletvekili Zeki Çeler, su anlaşması örneğinden yola çıkarak, elektrik konusunda ucu açık görünen bu anlaşma metninin kabul edilebilir olmadığını söyledi.Güneş enerjisi kullanma yerine fueloil kullanımına devam edildiğini dile getiren Çeler, enterkonnekte sisteme karşı olmadıklarını ancak tekelleşmeye karşı olduklarını belirtti.Çeler, özelleştirmenin devlet kontrolü üzerinde bir yapıya gelmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.Çeler, KIB-TEK’e yönelik olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışıldığını, zamlar ve kesintilerle de bunun yapılmaya çalışıldığını savundu.Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, metnin komitede oybirliğiyle geçtiğini kaydetti.Sürdürülebilir, ucuz ve temiz enerji amacında olduklarını dile getiren Atun, TC iletim sistemine entegre olacaklarını söyledi.Atun, kısa dönem içinde, yenilenebilir enerji kaynakları alanında ihale açılacağını, üretim tesislerinin kurulmasının teşvik edileceğini ifade etti.Daha sonra KKTC ile TC Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşmaya (Onay) Yasa Tasarısı oyçokluğu ile kabul edildi.Oylamada 39 kabul’e karşı 4 ret oyu verilirken, oylamaya 7 milletvekili katılmadı.Meclis Genel Kurulu daha sonra çalışmalarını tamamladı.