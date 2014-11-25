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O Seri Katil Hücrede Bunalıma Girmiş!

2010 yılında birer gece arayla üç kişiyi öldürmek suçundan

O Seri Katil Hücrede Bunalıma Girmiş!

2010 yılında birer gece arayla üç kişiyi öldürmek suçundan

25 Kasım 2014 Salı 19:43
O Seri Katil Hücrede Bunalıma Girmiş!
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O Seri Katil Hücrede Bunalıma Girmiş!


İzmir'de, 2010 yılında birer gece arayla üç kişiyi öldürmek suçundan 3 kez müebbet hapse mahkum olan Hamdi Ayri, tek kişilik hücrede bunalıma girdi.

İzmir'e 2010 yılında korkulu günler yaşatan birer gece arayla 3 kişiyi öldürmek suçundan 3 kez müebbet hapse mahkum olan Hamdi Ayri, tutuklandığı günden beri Buca F Tipi'ndeki hücrede tek başına kaldığını, kimseyle konuşamadığı için bunalıma girdiğini belirterek dilekçeyi cezaevi yönetimine sundu. Ayri, dilekçesinde ayrıca, hücrede kalan bir mahkumla aynı koğuşu paylaşmak istediğini bildirdi. Dilekçe üzerine seri katil Hamdi Ayri'nin bu talebini değerlendiren Buca Kırıklar Cezaevi Yönetimi, cinayet suçundan tutuklu mahkumlara, Ayri ile aynı koğuşta kalma teklifi yaptı. Mahkumların hiçbirisi teklifi kabul etmeyerek, Hamdi Ayri ile kalma teklifine yanaşmadı.

HÜCRE 24 SAAT KAMERALARLA İZLENİYOR
Sorunu çözülmeyen Ayri'nin bunalıma girdiği yönündeki dilekçesini alan cezaevi yönetimi, bir takım önlemler almaya başladı. Yönetim, aldığı kararla, seri katilin intihar girişiminde bulunmaması için kaldığı hücreyi 24 saat kamera kaydıyla izlenmeye başladı.

BİRER GECE ARAYLA ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ
Seri katil Hamdi Ayri, 24 Nisan 2010 tarihinde Balçova'da bankada çalışan Esra Yaşar'ı, ertesi gece üniversite öğrencisi Ayşe Selen Ayla'yı, bir gün sonra da Azra takma adını kullanan travesti Mustafa Has'ı öldürdü. Bodrum'da kaldığı otelde yakalanan Ayri, tutuklu yargılandığı davada 3 kişiyi öldürmek suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldu. Ayri, ayrıca öldürdüğü kurbanlarının telefonlarını ve paralarını gasp etmek suçundan toplam 45 yıl hapis cezası aldı. Cezayı çok bulan Hamdi Ayri, kararın bozulması için bir yıl önce Yargıtay'a başvurmuştu.
 

Son Güncelleme: 25.11.2014 19:44
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O Seri Katil Hücrede Bunalıma Girmiş!
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